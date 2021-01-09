От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уникальный цветок Xары бюльбюль растёт только в окрестностях города Шуша и обладает необычным видом. Приглядевшись, можно ясно увидеть его схожесть с соловьём. В народе сложено множество легенд и преданий о красоте и величии этого прекрасного цветка. Свое отражение завораживающая красота Хары бюльбюля нашла и в творчестве художников, поэтов, музыкантов…

Азербайджанские модельеры-дизайнеры создавали и продолжают создавать целые коллекции нарядов, отражающие и прославляющие изящество и красоту этого удивительного цветка.

Trend Life предлагает читателям вглянуть на прекрасные коллекции азербайджанских модельеров, посвященные цветку Xары бюльбюль.

Основатель модного бренда "Afffair", азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил в рамках Недели моды в Нью-Йорке представил коллекцию нарядов, выполненных из органзы, шифона, шелка, и напоминающие редкий цветок. Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке, под таким заголовком в СМИ были опубликованы статьи, освещающие показ.

В середине ноября известный дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила проект "Карабах – это Азербайджан!" в честь победы Азербайджана в Отечественной войне. Каждый из образов соответствовал освобожденным городам страны - Агдаму, Агдере, Губадлы, Джабраилу, Зангилану, Кельбаджару, Лачыну, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенду и Шуше.

Наряду с этим Гюльнара Халилова основала модный бренд CİZGİ, в коллекцию которого входят наряды и аксессуары с изображением прекрасного цветка Хары бюльбюль.

В 2016 году азербайджанский дизайнер Егяна Садыхова представила кадры из lookbook'a своей коллекции под названием "Хары бюльбюль". Дизайнер создала образы, где применила в кройке изгибающиеся линии лепестков Хары бюльбюль. В коллекции Садыхова использовала цвета флага Азербайджана, комбинируя их с белым фоном, который олицетворяет чистоту и светлое будущее.

Коллекция художника и дизайнера Лалы Агаевой под названием "Хары бюльбюль". Лицом коллекции стала известная поэтесса Захра Бадалбейли, которая родилась в городе Шуша. "Своей новой коллекцией я хочу донести до каждого участника мою глубокую любовь к исторической части Азербайджана - Карабаху, мое желание прикоснуться рукой к этому прекрасному цветку, растущему на нашей священной земле!", - отметила ранее Агаева, которая нарисовала акварелью цветок Хары бюльбюль, а затем перенесла его на ткань, чтобы еще раз подчеркнуть неразрывную связь искусства и культуры Азербайджана с историей народа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)