Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)

Стиль 1 февраля 2021 18:53 (UTC+04:00)
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный костюм создавался в результате длительных процессов развития материальной и духовной культуры нашего народа, тесно связан с его историей и отражает её национальную специфику. В костюме нашли отражение этнографические, исторические, художественные особенности народного творчества, которые проявлялись и в создании его определённых форм. Каждый регион Азербайджана отличался своими особенностями. Представляем читателям Trend Life материал об особенностях национальной одежды жителей старой Шуши.

Как известно, Шуша была основана в 1752 году правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом (1693-1763), став со временем крупным центром торговли и шелководства, что значительно повлияло на специфику одежды жителей. В Шуше, помимо прекрасных ковров, паласов, килимов, ткались шелковые и хлопчатобумажные ткани. Шуша находилась на перекрестке закавказских караванных путей, ведущих в Иран, а также из Эривана в Турцию и из Гянджи в Тифлис. Поэтому все караваны, следовавшие из этих городов и стран, останавливались на отдых в караван-сараях Шуши. Еще в начале 1830 года Шуша вела торговлю со многими странами Запада и Востока. В то время в Шушу часто приезжали купцы из различных городов Кавказа, России, Ирана, Турции, Ирака и Индии. В то же время шушинские купцы вывозили ткани и карабахский шелк в Тебриз, Тегеран, Исфахан, Лейпциг, Лондон, Марсель, Манчестер, Москву, Нижний Новгород, Константинополь.

Шелководством занимались жители равнинных, низменных и даже горных селений, была построена шелководческая станция. В конце XIX века в Шушинском регионе насчитывалось 25 крупных шелкомотальных мастерских и фабрик, было создано Кавказское шелкомотальное акционерное общество, осуществляющее поставки продукции, в основном в города России.

Фасон, расцветка и форма одежды шушинцев могли отличаться в зависимости от профессии или социального положения ее хозяина, а также от посещаемого им места (свадьба, похороны, праздники и т.д.). Стиль одежды отражал и семейное положение, а также возраст его обладателя. Так, например, костюм девушки и замужней женщины заметно отличались. Молодые женщины одевались наиболее ярко и нарядно.

Одежда женщин Шуши

Одежда женщин Шуши отличалась богатой расцветкой и многообразием фасонов. Можно написать очень много об этом, но ограничимся лишь некоторыми моментами.

Верхняя женская плечевая одежда состояла в основном из усткёйнейи (верхней рубахи), архалыга, чепкена, лаббады, кюляджи, кюрдю, эшмяк и бахари. Из верхней поясной женской одежды – туман (юбка) и чахчур.

Верхняя одежда обычно изготавливалась из дорогих местных и привозных тканей, таких как зерхара (парча), кумач, бархат (мяхмяр), атлас, сатин и шелк. Например, бахари - на стеганой подкладке изготовляли из бархата.

Нижняя нательная одежда: туникообразного покроя рубашки (алт кейнейи или реже - джан кейнейи) и нижние прибранные в талии юбки (шелте) изготавливались из легких тканей и часто обновлялись.

Поверх нательной рубахи надевали верхнюю рубашку - уст койнейи, которая не имела воротничков или только узкие стоячие воротнички - бойундуруглу. Их шили из шелка или других легких тканей, окрашенных в чистые, яркие цвета. Чаще всего они были розовыми или красными. Пожилые женщины предпочитали приглушенные цвета. Ворот и рукава обшивались шнуром - гайтан. Верхняя рубашка у шушинок, как и нижняя, была туникообразной формы. Носили ее поверх юбки и застегивали на одну пуговицу.

Одним из основных элементов одежды шушинских красавиц был короткий архалыг (от слова "спина" - арха), сшитый из дорогих плотных тканей, таких как зэрхара, хара, мехмер, айулдуз и др. В старой Шуше использовали и домотканый вид шушинского архалыга, рукава которого до локтей облегали руки, а после - конусообразно расходились.

Нагрудные вырезы и обшлаги рукавов обшивались декоративными лентами или шнурами. На ленты часто крепились золотые (серебряные) украшения или монеты. Шушинские женщины носили несколько верхних юбок - уст туманы, одну поверх другой. Количество юбок достигало 8-10 штук. Шили их из 7-70 полосок - тахта, из таких тканей, как парча, хара, фай, канаус и др. На подол самой верхней юбки пришивалась полоска материи или тесьма в тон юбки или же того же цвета. Количество полос доходило до 60-70, а иногда и выше, и определяло социальное положение хозяйки. Модницы украшали полоски монетами или штампованными ювелирными украшениями, вышивками. В зимнее время взрослые женщины под верхнюю юбку надевали теплую, простеганную юбку - йорган туманы, на тело надевали своего рода приталенный теплый жилет - кюрду, сшитый из бархата, парчи, йулдуза и др. Большая часть проймы рукавов, а также горловина и полы кюрду обшивались мехом.

Весьма разнообразными были головные уборы шушинок. В основном это были арагчын (тюбетейка), тесек (вид тюбетейки), чалма и всевозможные платки, косынки, шали, накидки специальных назначений: кялагаи (платок из тонкого шелка), орпяк, шал, чадра, чаршаб (вид черной чадры), лёчак (трехугольный платок) и др. Арагчын или тесек, надеваемый под разнообразные платки и косынки также украшался монетами. Одновременно друг на друга надевались три вида головных уборов: непосредственно на волосы марля, тюль, газ, затем келагаи и, наконец, красочный золотошвейный платок или шаль из плотной ткани. Верхнюю часть лица женщины прикрывали специальной повязкой - яшмаг. При выходе из дома поверх всего надевалась чадра или чаршаб. Парадной обувью женщин были узорчатые башмаки.

Чепкен - вид верхней утепленной женской одежды с ложными рукавами. Шили из тирьмы, бархата и различных шелковых парчовых тканей. Был распространен пуллу чепкен - он был коротким, до бедер, без рукавов и обшит монетами царской чеканки. Женщины поверх костюма носили передник-фартук (дошяюк), который украшали вышивкой или серме (мелкие полые серебряные трубочки).

Кюрдю (стеганая безрукавка) - верхняя женская одежда. Ее шили из тирьмы и бархата, украшали мехом и вышивали гладью.

Джорабы - летние и зимние узорчатые шерстяные, полушелковые, шелковые или хлопчатобумажные носки разной вязки. Носили их и женщины, и мужчины. Джорабы вязали почти во всех шушинских семьях для личного пользования, продажи и в качестве ценного подарка. Они отличались многообразием фасонов и украшающих их геометрических и растительных орнаментов. Теплые и плотно прилегающие к ноге джорабы зимой дома служили и обувью. Поэтому часто к их подошвам пришивали кусок плотной ткани темного цвета. Ковровые узоры джорабов гармонировали с узорами ковров, выстланных по всему дому. К большому сожалению, в отличие от ковров и вышивок, коллекций джорабов не сохранилось.

Прическа женщин состояла из двух кос (хорюк), а на ушах оставляли подрезанные пряди волос - локоны (бирчэк). Волосы причесывались гладко с прямым пробором. На волосы прикреплялась диадема или они обвязывались красочной золотошвейной лентой, которая могла быть украшена золотыми монетами.

Косметика не отличалась многообразием. В основном женщины пользовались хной, басмой и сурьмой. Сурьма хранилась в специальных бронзовых сосудах (сирма габы) с крышкой-пестиком, которым подкрашивались глаза и ресницы. Также использовали пудру и румяна. Современные духи и туалетная вода имели эквиваленты в виде розовой воды, мускуса и амбры. В траурные дни все жители старой Шуши одевались в черную или, по возможности, темную и обязательно уже ношеную одежду.

Мужская одежда

Верхняя одежда мужчин в Шуше состояла из уст кейнейи (рубахи), архалыга, габы, чухи и шаровар.

Мужская одежда шушинцев отличалась сравнительной простотой. Она состояла из прямой бязевой рубахи белого или чаще синего цвета. Иногда рубашки молодых людей вышивались. Поверх рубахи надевался так называемый архалыг с короткой сборчатой в поясе юбкой, застегивался он всегда наглухо. По своему покрою различались три типа архалыга - однобортный (онурсуз), двубортный (онурлу) и распашной (дошю ачыг архалыг). Его застегивали на три пуговицы или петли.

Поверх архалыга надевалась чуха с короткой талией и длинной, ниже колен, юбкой. Кроме того, была известна чуха со сборками (бюзмели), с газырями (везнели). Чуха обычно была отрезной в талии, со складками или сборкой. Шили ее из сукна, тирьмы и домотканой ткани.

Поверх архалыга и чухи одевали пояса (кемер), часто на архалыг и чуху надевали кушак (гуршаг) из разной материи (парча, тирьма или шелк). Шушинцы любили носить серебряные пояса. Муллы и почитаемые лица разных сословий - матерчатые кушаки. У бедняков была популярна распространенная на всем Кавказе бурка (йапынчи). Она защищала от жары, холода, ветра и одновременно могла служить постелью.

На нижнюю рубаху в холодные дни зимой надевали джан архалыгы (галынча), который напоминал своего рода куртку-безрукавку. Однобортный архалыг шили из шелка, кашемира, атласа, сукна, сатина и других тканей. Габа - верхняя мужская одежда. Шили ее в основном из тирьмы. А также носили кюрк - шубу из овчины мехом внутрь, без застежки, с воротником, украшенную вышивками.

Шушинские мужчины брили голову наголо, отпускали усы и бороду, короткую или длинную в зависимости от положения или профессии. На ночь на голову надевался шахгулах - ночной колпак, а на усы бых габы - наусник для сохранения выбранной владельцем щегольской формы усов.

Основными головными уборами мужчин были папахи разной формы, тюбетейки (арахчын), тескулах, башлыг и др. Самым распространенным видом обуви у мужчин из простонародья были чарыки. У остальных башмаки, чувяки (мехс), сапоги (чекме). Как у мужчин, так и у женщин обувь одевалась на шерстяные ковровые носки (джорабы).

Характерной особенностью старой Шуши является сохранившаяся со средних веков традиция изготовления домотканых тканей. Так что в сравнительно бедных семьях одежду, как мужскую, так и женскую, шушинцы не только шили и украшали сами, но и изготовляли для нее ткани.

При подготовке статьи использованы материалы из альбома "Азербайджанская национальная одежда", книги Чингиза Каджара "Старая Шуша", книги Фирудина Шушинского "Шуша" и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Ущерб, нанесенный армянами азербайджанским историческим памятникам, превысит 88 млрд манатов - Рабочая группа Азербайджан 11:54
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