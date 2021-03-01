Золотой глобус-2021: самые красивые наряды звезд (ФОТО)

78-я церемония награждения "Золотой глобус – 2021" точно войдет в историю, ведь впервые эта престижная премия прошла онлайн, передает Trend Life со ссылкой на vogue.ua. Несмотря на новую реальность организаторам все же удалось устроить настоящую красную дорожку – часть гостей все-таки физически смогли ее посетить и позировать фотографам на привычном фоне, а часть предпочли остаться дома и продемонстрировать свои наряды онлайн.

Новый формат при этом нисколько не повлиял на концентрацию модных образов – Марго Робби привычно сияла в Chanel, Сальма Хайек не изменяет красному и Alexander McQueen, Эль Фэннинг практически повторила канонический образ Грейс Келли в голубом платье Gucci.

Марго Робби

Эль Фаннинг

Синтия Ориво

Аня Тейлор-Джой

Николь Кидман

Кейт Хадсон

Джиллиан Андерсон

Аманда Сейфрид

Джейн Фонда

Кэтрин Зета-Джонс

Сальма Хайек

Рене Зельвегер