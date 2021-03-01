Золотой глобус-2021: самые красивые наряды звезд (ФОТО)
78-я церемония награждения "Золотой глобус – 2021" точно войдет в историю, ведь впервые эта престижная премия прошла онлайн, передает Trend Life со ссылкой на vogue.ua. Несмотря на новую реальность организаторам все же удалось устроить настоящую красную дорожку – часть гостей все-таки физически смогли ее посетить и позировать фотографам на привычном фоне, а часть предпочли остаться дома и продемонстрировать свои наряды онлайн.
Новый формат при этом нисколько не повлиял на концентрацию модных образов – Марго Робби привычно сияла в Chanel, Сальма Хайек не изменяет красному и Alexander McQueen, Эль Фэннинг практически повторила канонический образ Грейс Келли в голубом платье Gucci.
Марго Робби
Эль Фаннинг
Синтия Ориво
Аня Тейлор-Джой
Николь Кидман
Кейт Хадсон
Джиллиан Андерсон
Аманда Сейфрид
Джейн Фонда
Кэтрин Зета-Джонс
Сальма Хайек
Рене Зельвегер