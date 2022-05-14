До и после: представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" сменил имидж перед самым финалом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Турине (Италия) пройдет финал 66-го Международного конкурса песни "Евровидение-2022", в котором выступит представитель Азербайджана Надир Рустамли, сообщает Trend Life.

Перед самым финалом Надир Рустамли решил сменить имидж и коротко постригся. О смене имиджа представитель Азербайджана на конкурсе рассказал у себя в Instagram, подчеркнув, что ненужно недооценивать силу изменений.

Напомним, что конкурсная песня Надира Рустамли называется Fade To Black, ее авторы – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард. Декорации сценического номера азербайджанского артиста выполнены в виде платформы в форме лестницы. В сценическом номере интересно выстроен свет, который усиливает эффект от песни.

Комментатор в эфире Общественного телевидения Азербайджана (İTV) - исполнитель, ведущий и композитор Мурад Ариф. Результаты голосования членов азербайджанского жюри - баллы участникам "Евровидения-2022" объявит ведущая İTV Нармин Салманова.

Слоган "Евровидения 2022" - The Sound of Beauty (Звук красоты), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).