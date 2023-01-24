В Баку состоится финал конкурса красоты "Miss Aura of Azerbaijan - 2023"

БАКУ /Trend Life/ - В Badamdar Estates 25 января в 19.00 состоится финал национального конкурса красоты "Miss Aura of Azerbaijan - 2023", организованный City Events Group, сообщает Trend Life.

В вечере ожидается участие около трехсот гостей. Победители будут определены жюри в различных номинациях, при выборе лучших будут учитываться не только внешние данные, но и личные качества. Национальные директора City Events Group – Хаял Абдуллаев и Турал Гусейн.

Победительница представит Азербайджан в мировом финале "Miss Aura İnternational -2023" , который пройдет с участием представителей 50 стран мира в сентябре этого года в Анталье (Турция). Руководитель проекта "Miss Aura İnternational" – Аднан Шекер (Турция).

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