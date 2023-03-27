Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле "Национальные мотивы в современной моде" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В комплексе Дворца Ширваншахов состоялось дефиле "Национальные мотивы в современной моде" из работ студентов третьего курса художественного факультета Азербайджанского университета культуры и искусств, сообщает Trend Life.

Дворец Ширваншахов считается одной из жемчужин архитектуры Азербайджана. Он расположен в старинной части Баку – Ичери шехер. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куратор проекта, в рамках которого состоялось дефиле "Национальные мотивы в современной моде" – Малахат Фараджева. Работы были представлены под руководством преподавателя вуза, модельера-дизайнера Назакет Ахмедовой. В создании костюмов были использованы образцы азербайджанской национальной одежды с различными элементами, мотивами, конструкционными формами и техникой гурама, принтом и аппликацией ковровых орнаментов, изображением соловья, Карабахского скакуна, птицы Симург, павлина и т.д.

Фото - Кямран Багиров.