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Коллекция Гюльнары Халиловой "Коллаж" будет представлена на Tengrii Fashion Week Kazakhstan

Стиль Материалы 18 октября 2023 15:55 (UTC +04:00)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Коллаж" будет представлена на Tengrii Fashion Week Kazakhstan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Гюльнары Халиловой "Коллаж" будет представлена в рамках Tengrii Fashion Week Kazakhstan, которая пройдет 19 октября в Актау (Казахстан), сообщает Trend Life.

Свои коллекции также представят дизайнеры тюркского мира из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.

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