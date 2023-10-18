Коллекция Гюльнары Халиловой "Коллаж" будет представлена на Tengrii Fashion Week Kazakhstan

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Гюльнары Халиловой "Коллаж" будет представлена в рамках Tengrii Fashion Week Kazakhstan, которая пройдет 19 октября в Актау (Казахстан), сообщает Trend Life.

Свои коллекции также представят дизайнеры тюркского мира из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.