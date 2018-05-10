Северный Кипр: В гостях у Отелло в караван-сарае (ФОТО, часть 2)

БАКУ - ЛЕФКОША /Trend Life/ - Северный Кипр сегодня является популярным направлением для отдыха: здесь множество чистых пляжей, отелей, ресторанов, объектов туристической инфраструктуры. Его столица имеет фактически три названия. Официально в мире она именуется Никосией, киприотские греки называют ее Лефкосия, а турки - Лефкоша. Важным преимуществом северной части острова является то, что 80% исторических достопримечательностей (в том числе греческих) Кипра находится именно здесь.

Ценители истории смогут обнаружить в северной части острова множество дошедших до наших дней памятников средневековой архитектуры, археологические парки и места паломничества. Туристическая инфраструктура здесь развита достаточно хорошо, поэтому туристы из Европы и самой греческой части острова с удовольствием посещают исторические достопримечательности.

В КАРАВАН-САРАЕ, КАК В ШЕКИ

Старая часть Лефкоши, окруженной крепостной стеной, имеет богатую историю. Украшенные фонарями одно- и двухэтажные особняки с арочными входами и деревянными карнизами, располагающиеся на узких улочках кварталов Араб Ахмет и Саманбахче, вызывают интерес многочисленных туристов со всего мира.

Сразу после входа в северную часть сооружены торговые ряды, которые популярны как среди местных, так и туристов. В ларьках и магазинах в основном представлены турецкие товары широкого потребления. Среди торговых рядов расположена Мечеть Селимие (Selimiye Camii), бывший римско-католический Собор Святой Софии. Несмотря на эклектичность архитектуры, привнесённую двумя минаретами, мечеть остаётся одним из главных памятников готики на Кипре.

Неподалеку находится большой караван-сарай (Büyük Han). Он очень напоминает караван-сарай, расположенный в Шеки. Как и в Азербайджане, Büyük Han служил кровом и стоянкой, как для путешественников, так и для торговых караванов. Он представлял подобие гостиницы с предоставлением дополнительных услуг: питание, баня, обмен денег и т.д.

Изначально на первом этаже караван-сарая располагались торговые лавки и стойла для скота, а на верхних - комнаты для путников. Сейчас и на первом, и на втором этажах расположено множество кафе и сувенирных лавок. Это одно из самых популярных мест среди туристов и местных жителей.

В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОРТУ

Гирне (Girne, Кирения) можно назвать наиболее излюбленным туристами местом, а наиболее популярное место в городе – центральный порт (Liman). Он окружен старинными каменными домами венецианского и османского периодов. Если раньше в них размещались таможенные службы и торговые склады, то ныне здесь располагаются уютные кафе, ресторанчики и небольшие отели. В любое время года здесь полно как туристов, так и местных жителей. В ресторанах и небольших кафе под звуки «живой музыки» предлагают в основном морепродукты, ароматный турецкий кофе и многое другое.

Порт буквально упирается в крепость Гирне XVI века - это одна из самых завораживающих достопримечательностей Северного Кипра. За всю историю существования крепости её ни разу не брали штурмом. Лишь в 1570 году гарнизон без боя сдался османской армии, которая использовала его в качестве военной базы. Во времена британского правления в замке размещался полицейский участок, а с 1974 года в нём находится музей, в котором можно увидеть различные археологические находки, иконы, манекены солдат различных эпох, а в подземельях представлены инсценировки, демонстрирующие сцены из жизни средневековых узников.

На территории замка расположен Музей кораблекрушений, в котором хранятся около шести тысяч обломков одного из самых древних кораблей, потерпевшего крушение примерно в III веке до нашей эры.

"Монастырь мира"

Одним из самых посещаемых туристами мест является монастырь Беллапаис (Bellapais manastiri) недалеко от центра города Гирне. Согласно основной версии, аббатство, построенное в XIII веке крестоносцами, в переводе означает «Монастырь мира». В нем хранились частица Животворящего Креста и 600 римских золотых монет. В XIII-XIV веках монастырь постоянно расширялся (были достроены павильоны, двор и монастырская трапезная в готическом стиле), а в 1373 году генуэзцы, вторгшиеся на Кипр, разграбили аббатство, положив начало периоду постепенного упадка.

Беллапаис также туристическая деревушка с панорамным рестораном и несколькими кафе, сувенирными магазинами и отелями. А территория монастыря служит площадкой для проведения ежегодного международного музыкального фестиваля и различных концертов.

Замок Святого Иллариона (St. Hillarion kalesi) расположен по пути из Лефкоши в Гирне. К нему ведёт дорога, проходящая через турецкую военную базу. Замок был основан христианским монахом Илларионом и расположен фактически над Гирне, на высоте более чем 700 метров над уровнем моря. Здесь, с обустроенной обзорной площадки открываются красивые виды на город и море. По сохранившимся постройкам можно понять устройство замка: на нижнем уровне располагался военный гарнизон, на втором - церковь, королевский дворец и жилые помещения для слуг, а на самой вершине королевские апартаменты. В самом верху крепости с панорамным видом расположен бар, где предлагается очень вкусный лимонад. Владелец бара Мустафа - бывший журналист-фотограф развесил на стенах собственные фотографии, посвященные местной фауне.

В ГОСТЯХ У ОТЕЛЛО В КАЗИМАГУСЕ

Казимагуса (Gazimagusa, Фамагуста) считается вторым по значимости курортным городом Северного Кипра. Это город с очень древней и богатой историей, основанный в третьем веке до нашей эры царем Египта, но успевший побывать также резиденцией английского короля Ричарда Львиное Сердце, христианским центром Средиземноморья и британским портом. Отдых на этом курорте действительно сказочный и незабываемый. А великолепные песчаные пляжи Казимагусы подходят для отдыха с детьми, море тут чистое и спокойное. Для отдыхающих тут предлагают массу развлечений: посещение аквапарков, дельфинариев, аквариумов, увлекательные походы в горы.

Многих Казимагуса привлекает так называемой башней Отелло. Да-да, именно шекспировского Отелло. Согласно версии британских исследователей, в крепости, построенной в четырнадцатом веке, жил исторический прототип шекспировского Отелло - венецианский губернатор Кипра - Христофор Моро, молодая жена которого умерла во время их совместного плавания с Кипра. Перед крепостью установлен памятник Уильяму Шекспиру.

Но, пожалуй, наиболее прекрасной достопримечательностью Казимагусы можно считать Мечеть Лала Мустафы Паши (Lala Mustafa Paşa Camii, Собор Святого Николая). Фасад готического собора 14 века скопирован с фасада Реймсского собора во Франции. Перед мечетью красуется одно из старейших (1298 г.) деревьев острова – привезенное из Южной Африки дерево сикомор.

Одной из самых посещаемых достопримечательностей Казимагусы является и древний город Саламис (Salamis). Это архитектурный памятник, представляющий собой руины эллинистического города, раскопки которого начались в середине XX века. Через город, основанный после окончания Троянской войны, шла активная торговля с Египтом, Киликией и Финикией. Помимо торгового, город обладал важным политическим значением, фактически являясь столицей Кипра эллинистического периода. Разрушение постигло Саламис после нападения арабов и город был разграблен.

В настоящее время на месте древнего города находится археологический музей под открытым небом, основные сооружения которого относят к римскому и раннехристианскому периодам. На территории музея можно увидеть руины огромного античного театра, построенного в I веке нашей эры, и римских бань, развалины храма Зевса и раннехристианских базилик, остатки рыночной площади античного города и развалины стены, защищающей город со стороны суши.

«ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ» СЕВЕРНОГО КИПРА

Кстати, на Северном Кипре, как и в Азербайджане, есть гора Бешпармак (в переводе «пять пальцев»). Горная гряда Бешпармак является восточной частью Киренийского горного хребта, протянувшегося на 160 км в длину параллельно северному побережью Кипра. Свое название гора получила из-за особой формы вершины, напоминающей пять сложенных пальцев. На острове существует множество легенд о происхождении горы. Самая распространенная из них рассказывает историю двух юношей, боровшихся на смертельном поединке за девушку, в которую оба они были влюблены. Добродетельный юноша, убив своего эгоистичного противника, выиграл данный поединок. Измученный и раненый молодой человек, сбросив тело соперника в ближайшее болото, тоже начал тонуть. Когда он пытался дотянуться до своей возлюбленной, его окончательно затянуло в болото; только кисть его руки осталась в воздухе. Согласно легенде, с течением времени его рука обратилась в камень, который и стал позже вершиной горы Бешпармак...

Продолжение следует...

Первая часть - https://www.trend.az/life/travel/2898262.html

(Автор - Эльчин Гусейнов, Фото – Эльчин Гусейнов и Намик Маилов)

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