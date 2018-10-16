Азербайджанский путешественник в Самарканде - на скорости в 230 км/час… (ФОТО)

УЗБЕКИСТАН, САМАРКАД - /спец. для Trend Life Эльчин Гусейнов/

Поездку в Узбекистан многие туристы, и даже сами узбеки, считают несостоявшейся, если у вас в планах лишь посещение одного Ташкента. Да, Ташкент - это столица и здесь немало интересных мест для посещения. Но все же туристы со всего мира приезжают в Узбекистан для того, чтобы увидеть поражающие воображение достопримечательности Самарканда, Бухары, Хивы, Ферганской долины, Шахрисабза и других античных уголков страны.

С ветерком на скорости в 230 км/час

Сегодня мы поговорим о Самарканде, куда можно добраться на самолете (менее, чем за час), на автомобиле (350 км) за 4-4,5 часа и на поезде «Афросиаб» - за 2 часа. Последний вариант, пожалуй, самый оптимальный и удобный благодаря функционированию скоростной (230 км/час) железной дороги по маршруту Ташкент – Самарканд. Этим же комфортабельным электропоездом затем можно продолжить путь и до Бухары.

Учитывая высокую популярность этого маршрута, билеты на поезд туристам следует покупать за 1-2 месяца вперед, а в самый пик сезона – аж за 3-4 месяца. Так советуют все туристические агентства в Узбекистане.

На этой линии используются вагоны экономического и бизнес-классов. В вагонах экономического класса установлены удобные кресла, наподобие тех, что используются в авиалайнерах, в бизнес-классе - комфортабельные шестиместные купе, есть и VIP-салон. Стоимость поезда по маршруту Ташкент - Самарканд составит 151 тысячу сумов (19$) для билетов класса VIP, 105 тысяч сумов (13$) для билетов бизнес-класса и 78 тысяч сумов (10$) для билетов эконом-класса.

В жемчужине Востока, столице Амира Темура

Самарканд называют жемчужиной Востока, столицей империи Амира Темура. Вокзал вас встречает словами «Xush kelibsiz», а сразу при въезде в город бросается в глаза новая трамвайная линия, которая была восстановлена с нуля после сорокалетнего перерыва.

Самарканду, третьему по величине и численности городу Узбекистана, более 3000 лет. Интересно, что недавно еще здесь отмечали 2750-летие города, но после этого европейские ученые доказали, что ему уже три тысячи лет. И уже в этом учебном году в учебники образовательных заведений вносятся изменения касательно истории города.

В Самарканде проживает более 500 тысяч человек, а в целом в Самаркандской области - более трех миллионов. Основная часть населения это узбеки и таджики. Из национальных меньшинств преобладают русские и среднеазиатские иранцы а также татары, корейцы, азербайджанцы, украинцы, среднеазиатские евреи, поляки, немцы, среднеазиатские арабы и даже цыгане. Последних, как и в Азербайджане, можно часто видеть просящими милостыню перед религиозными и культурными достопримечательностями.

Самаркандцы с гордостью говорят, что в их 500-тысячном городе расположено 9 вузов, 45 лицеев и колледжей и 250 школ.

Среди лучших достопримечательностей

Какие достопримечательности необходимо посетить в первую очередь? Любой экскурсовод, в первую очередь, назовет комплекс Регистан, находящийся в центре исторической части Самарканда. Слово "Регистан" переводится, как "насыпная площадь", ведь это место с древних времен было местом больших ярмарок и ремесленных базаров.

Здесь расположены три здания: Медресе Улугбек (1417 - 1420), Медресе Шер-Дор (1619 - 1636), Медресе Тилля-Кари (1647 - 1660). Уже в 17 веке рядом с ним были построены еще два здания медресе - Шер-Дор и Тилля-Кари. Они отличаются внушительными размерами и роскошью отделки, хотя по своим художественно-архитектурным достоинствам все же уступают своему прототипу.

Проклятие Тамерлана, или Подозрительные совпадения

Вторая главная достопримечательность Самарканда - фамильная гробница великого Темура или мавзолей Гур Эмир, датируемый 14 веком. Внутри мавзолея находится могильная плита, сделанная из мрамора и оникса. Надгробная плита над гробницей Темура сделана из большого куска очень ценного и редкого черного нефрита.

У любого человека может вызвать интерес факт того, почему этого великого полководца называют и Темуром, и Тамерланом одновременно. Настоящее его имя Темур ибн Тарагай Барлас. Но в различных источниках часто пишут его персидское прозвище Темур-э Лянг ("Темур Хромой"). Западные же источники интерпретируют прозвище, как Тамерлан.

Будьте уверены, все местные жители, а также экскурсоводы расскажут вам легенду о проклятии Тамерлана и приведут в пример начало войны в 1941 году. В связи с этим даже снят фильм "Проклятие Тамерлана".

Сюжет фильма построен на рассказе известного узбекского оператора Малика Каюмова - единственного оставшегося в живых из участников экспедиции. А история такова, что сам Иосиф Сталин санкционировал экспедицию с целью вскрытия, изучения гробницы и показа экспонатов на выставке.

Тогда не хотели верить в то, что на гробнице Тамерлана, помимо множества его имен, было выбито предостережение для желающих вскрыть саркофаг: "Нарушивший завет Тимура будет наказан, а по всему миру разразятся жестокие войны". Не остановил исследователей и ряд проблем, которые начались во время раскопок, не остановили и слова трех аксакалов, которые напомнили и показали книгу на арабском языке, где говорится о проклятии. 21 июня 1941 года гробницу все же вскрыли, и, по словам очевидцев, в этот момент из могилы стали распространяться какие-то ароматы. Пророчество вспомнили на следующий день, когда услышали о начале Второй мировой войны. По версии многих, гробницу вскрыли не только из-за исследовательских целей, но, в первую очередь, из-за надежд обнаружить сокровища, которых там не оказалось. Вернули останки Тимура и его родственников в Самарканд в декабре 1942 года. После этого еще никто не рисковал повторно открывать гробницу.

Мечеть Биби-Ханым для бесплодных пар

Самое грандиозное сооружение, отстроенное в годы правления Амира Тимура, это мечеть "Биби-Ханым" (14 век). Биби-Ханым - это имя любимой жены Тимура, правнучки Чингисхана. Сооружение состоит из четырех зданий - главной мечети, двух малых мечетей и входной арки, но не все они сохранились до сегодняшнего дня. В девяностых годах прошлого столетия были проведены крупномасштабные реставрационные работы, в результате которых были восстановлены купол, порталы мечетей, минареты и воссоздана планировка всего сооружения. Но реставраторам еще придется много потрудиться, чтобы восстановить руины некоторых зданий.

Особенностью мечети Биби-Ханым является то, что во дворе находится огромная мраморная подставка (пюпитр-лаух), на которой раскрывали во время пятничных богослужений знаменитый Коран Османа. Сам Коран до сих пор находится в Ташкенте. Здесь издревле существует поверье, что бесплодные женщины, помолившись и три раза обойдя вокруг подставки, могут забеременеть. Есть и второе поверье, что ребенок родится у той женщины, которая проползет в узкое пространство под подставкой. Но многие предпочитают не рисковать и выбирают первый вариант.

Прямо рядом с мечетью Биби-Ханум расположен знаменитый самаркандский базар, но, к сожалению, сегодня это уже современный, обычный базар, не имеющий никакого отношения к древности.

36 "грешных ступенек" Шахи Зинда

Мемориальный ансамбль "Шахи Зинда" - место захоронения царственных особ и знати формировалось на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений IX-XIV и XIX веков. Но на сегодня сохранились лишь постройки 14 века. Ансамбль начинается с места погребения легендарного имама Хусейна, двоюродного брата Пророка Мухаммеда, которого еще называли "Шахи Зинда" ("Живой царь").

Крутая лестница ведет на второй ярус "Шахи-Зинда". Считается, что, поднимаясь вверх, надо внимательно пересчитать ступеньки, и то же самое следует сделать, спускаясь вниз. Если число ступенек совпадает, значит, человек безгрешен. Если постоять 5 минут у лестницы, то анализ покажет, что у большинства цифры не совпадают. Но, как говорят, ступенек там должно быть 36.

В гостях у внука Амира Темура

Одной из популярных достопримечательностей является Обсерватория Улугбека (15 век). Улугбек, помимо того, что он был внуком Амир Темура, являлся ученым, архитектором, философом, художником и правителем Самарканда. Ко всему прочему, он был еще и мастером астрономии, как говорят, своеобразным Томасом Джефферсоном Узбекистана.

Благодаря астрономическим расчетам и наблюдениям, он обрел широкую славу в научном мире. Его обсерватория была экстраординарной, 48 метров в диаметре, 40 метров в высоту, оснащенная новейшими инструментами того времени, к тому же богато декорированная глазурированным кирпичом.

Здесь Улугбек лично проводил исследования и астрономические расчеты, которые прошли проверку временем, даже больше, чем фундамент его обсерватории. На многие столетия после смерти его знания были преданы забвению, а обсерватория была затеряна. Только в ХХ столетии ее обнаружили и восстановили. Последние обновления были проведены в 2010 году. Сейчас это нагорный парк, в верхней части которого находятся останки здания обсерватории, а также современный музей. Отсюда открывается прекрасный вид на Самарканд, поэтому здесь часто можно встретить молодоженов.

Отмечу, что если раньше вход в большинство достопримечательностей Самарканда был бесплатным, то в последние годы тут установлены дифференцированные ставки на билеты для местных посетителей и иностранных туристов.

В позолоченном мавзолее первого президента Узбекистана

С 2018 года одним в список самых почитаемых достопримечательностей Самарканда возвратилась мечеть Хазрет-Хызр. Мечеть считается самой древней (начало VIII века) в Центральной Азии и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При моем первом посещении Самарканда эта мечеть не была широко открыта для местных паломников и зарубежных туристов – здесь велись восстановительные работы.

Но в рамках празднования 80-летнего юбилея покойного первого президента Узбекистана здесь была проведена реновация и установлен мавзолей Ислама Каримова. В мавзолее установлено надгробие из белого оникса, а стены усыпальницы украшены драгоценными камнями и позолотой, а нижняя часть облицована зеленым ониксом.

При проектировании и строительстве мавзолея большое внимание уделялось сочетанию его дизайна с мечетью Хазрет-Хызр.

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