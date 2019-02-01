Самые труднопроизносимые названия мест в Европе

1 февраля 2019 12:56 (UTC+04:00)

Для того, чтобы определить самые труднопроизносимые названия в Европе, аналитики группы хостелов и приложения для изучения языка опросили около 400 сотрудников отелей в десяти различных городах, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

В рейтинг вошли Kantstraße (Кантштрассе) - улица в Берлине, известная своими азиатскими ресторанами, район Рима под названием Trastevere (Трастевере), а также остров Djurgården (Юргорден) в центре Стокгольма.

Трудным для туристов оказалось произношение пригорода в Ирландии Dún Laoghaire (Дан Лиери), район Амстердама Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден), холм в Барселоне Montjuïc (Монтжуик) и улица в Париже Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Самые загадочные замки Европы (ФОТО)
Путешествия 30 января 11:12
Самые необычные места Восточной Европы (ФОТО)
Путешествия 21 января 16:52
Самые фотографируемые туристические места
Путешествия 16 января 13:50
Самые странные вещи в чемоданах туристов (ФОТО)
Путешествия 14 января 12:51
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 5 января 13:12
Дмитрий Киселев отдыхает в горах Азербайджана (ФОТО)
Путешествия 4 января 12:06
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики
Политика 13:22
Рябков: Россия заботится о безопасности независимо от шагов США
Россия 13:20
Reuters: Число жертв холодов в США превысило 20 человек
США 13:12
Президент Ильхам Алиев наградил медалью "За отвагу" братьев Шириновых, спасших семью в Украине
Политика 13:09
МИД Венгрии обвинил Западную Европу в лицемерии в отношениях с Россией
Европа 13:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
Бизнес 13:04
Россия и Азербайджан наращивают усилия по развитию морского туризма на Каспии - посол
Туризм 12:57
Узбекистанцы приобрели в 2018 г. свыше 345 тыс. автотранспортных средств
Бизнес 12:53
Экспорт спутниковых услуг Азербайджана превысил $25 млн
ИКТ 12:48