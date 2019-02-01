Самые труднопроизносимые названия мест в Европе

Для того, чтобы определить самые труднопроизносимые названия в Европе, аналитики группы хостелов и приложения для изучения языка опросили около 400 сотрудников отелей в десяти различных городах, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

В рейтинг вошли Kantstraße (Кантштрассе) - улица в Берлине, известная своими азиатскими ресторанами, район Рима под названием Trastevere (Трастевере), а также остров Djurgården (Юргорден) в центре Стокгольма.

Трудным для туристов оказалось произношение пригорода в Ирландии Dún Laoghaire (Дан Лиери), район Амстердама Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден), холм в Барселоне Montjuïc (Монтжуик) и улица в Париже Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва).

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