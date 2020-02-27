Чем удивила Грузия азербайджанцев? Наша бравая команда в одном из вагончиков (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский писатель-фантаст Александр Хакимов специально для Trend Life.

Грузинская зима. Путевые заметки немолодого романтика (окончание, часть 1, 2 и 3 по ссылкам:

https://www.trend.az/life/travel/3188276.html https://www.trend.az/life/travel/3191403.html https://www.trend.az/life/travel/3193050.html )

…Что может заставить туриста покинуть номер пятизвездочного отеля Borjomi Likani со всеми его мыслимыми и немыслимыми удобствами и пуститься в дальнейший путь? Пожалуй, лишь одно единственное слово, и слово это – Бакуриани! В переводе с грузинского – «удобная гора», или «спокойная гора».

Оно знакомо мне еще со времен советского детства. Уже в 70-х годах прошлого века Бакуриани служил базой подготовки спортсменов-олимпийцев, а еще был традиционным местом проведения соревнований по зимним видам спорта – слалому, бобслею, биатлону, прыжкам с трамплина… Помню, как пацаном любил смотреть по телевизору на «летающих лыжников»; в ту пору у нас не были известны ни дельтаплан, ни параплан, да если б даже и были известны, – все равно фигура спортсмена, который на одних лишь лыжах разгонялся, скатывался по большому трамплину, а потом взмывал в воздух и пролетал сто с лишним метров, производила неизгладимое впечатление! Это был настоящий полет, но без всяких приспособлений вроде крыльев…

Добраться из Боржоми до Бакуриани можно по-разному. Мы же, команда семерых азербайджанских журналистов и блогеров, по совету нашего милого гида Марики Богверадзе, решили доехать до всемирно известного горнолыжного курорта по узкоколейной железной дороге. Она была проложена в 1898-1901 годах для подвоза отдыхающих к боржомским минеральным источникам (именно на вершинах бакурианских гор они и берут свое начало). Вообще, эти края были излюбленным местом отдыха российской монаршей семьи; здесь до сих пор сохранился царский дворец… Вначале составы тянул паровозик, ласково называемый в народе «кукушкой»; с 1966 года дорогу электрифицировали, и теперь тут трудятся электровозы…

Наша бравая команда разместилась в одном из вагончиков, что удалось не без труда; поезд был переполнен, ибо день был субботний. А накануне в Бакуриани выпал снег, и туда устремились не только туристы, но и местные жители с детьми, а также экскурсионные группы школьников. Но нам ли, бакинцам, ежедневно проходящим форменные испытания из-за перегрузок в автобусах и метро, страшиться тесноты?! Мы не только разместились, да еще и разговорились с пассажирами, и беспрерывно фотографировали окружающий пейзаж через опущенные окна, а виды по ходу следования открывались еще те!

…Состав неторопливо катил по рельсам, за окном проплывали то крутые заснеженные склоны гор и высокие ели с белыми пушистыми шапками на лапах (так близко, что до них, казалось, можно было дотронуться рукой), то густой лес, усыпанный искрящимся на солнце снегом, то вдруг открывались взору провалы и пропасти, и такой вид, что не передать словами, а можно только увидеть и ахнуть от восхищения… и успеть сфотографировать. Кроме того, мы имели честь проехать по знаменитому мосту, перекинутому через пропасть; красивейший мост был построен Александром Густавом Эйфелем, да-да, тем самым, что когда-то украсил Париж башней, навеки ставшей символом французской столицы.

Так, помаленьку, поезд взобрался на высоту 1 700 метров.

И вот, наконец, Бакуриани, зимний климатический курорт. Много снега, много солнца, много людей! Не будет преувеличением сказать, что сюда съехались туристы практически со всего света; но уши очень часто улавливали родную азербайджанскую речь. Да, наших земляков здесь немало…

Мы остановились в отеле Komorebi. Персонал встретил нас очень радушно и с некоторой застенчивостью предупредил, что отель открылся лишь недавно. Я улыбнулся и сделал успокаивающий жест. Лично я всегда снисходителен к начинающим. Многое из того, что сегодня является известным, популярным, брендовым, когда-то было начинающим. Вот и Komorebi когда-нибудь станет, Бог даст, один из самых популярных отелей, надо лишь сегодня не полениться и поддержать новичков…

«Зимний климатический курорт»… Что в прежние времена, что сейчас в Бакуриани был развит как зимний, так и летний туризм. Но Бакуриани сегодняшний, конечно же, в разы отличается от Бакуриани сорокалетней давности. Сезон горного катания на лыжах длится аж полгода – с ноября по март. Ныне тут к услугам любителей горных лыж – множество трасс, как для опытных спортсменов (протяженностью в 400 метров и уклоном горы в 52 градуса), так и для начинающих (протяженностью в 300 метров и уклоном в 10 градусов). Совсем неопытным лыжникам («чечако», как сказал бы Джек Лондон) рекомендуют «Плато Кохта-2» (двухступенчатую трассу длиной в 3 тысячи метров), на которой крутые спуски чередуются с пологими. Любите не спуск на лыжах, а бег? Милости просим, вот вам подъем на лыжах на перевал Цхрацкаро в 13 километрах от Бакуриани на высоту 2454 метра…

Несколько трасс сертифицированы. Курорт Бакуриани продолжает строиться, расширяться, оснащаться все новыми трассами и подъемниками. Добро пожаловать в Бакуриани!

…Мороз и солнце, день чудесный! После осмотра трасс, катания на подъемниках и фотографирования, вечером, мы ужинали в отеле Komorebi. К нам подсел учредитель Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, батоно (с груз. - господин) Шалва Алавердашвили. Завязалась оживленная беседа. Он говорил, например, о том, что Азербайджан сильно поддержал Грузию в плане туризма, после того, как недавно было отменено авиасообщение между Россией и Грузией. И именно в это сложное время количество азербайджанских туристов, избравших Грузию для проведения отдыха или просто уик-энда, выросло аж на десять процентов! И многие из них не скрывают, что делают это с целью поддержать доброго соседа… Батоно Шалва в высшей степени положительно отозвался о наших с вами земляках, подчеркнув особо духовное родство наших народов. Также он поделился планами на будущее…

Впрочем, говорили не только о делах. Много шутили, рассказывали анекдоты, вспоминали о кинофильмах и театральных постановках, как о грузинских так и азербайджанских, о музыке. Мне понравился батоно Шалва – предприимчивый, знающий цену хлебу, вину, снегу, хлебосольный, остроумный, благодушный, - как сама Грузия, Сакартвело…

…Прощальный вечер состоялся в Тбилиси – мы, сделав круг, вернулись в Room Hotel.

Но ужинать отправились в очень уютное заведение почти в самом центре города. И вновь – грузинский стол! Хвала грузинскому столу! Где бы мы ни совершали трапезу – в столовых отелей, в маленьких ресторанчиках, духанах, придорожных кафе – нам подавали традиционные блюда, причем выбор был очень богатый… Для меня грузинская кухня не в новинку, но на этот раз я попробовал кое-что для себя новенькое: кебаб, например, но с запеченным внутри сыром сулугуни, чудесным образом приготовленную форель и столь же прекрасно приготовленные белые грибы (при этом мы с гидом Марикой вдоволь нахохотались, вспоминая старую комедийную короткометражку «Как грузины грибы проверяли»). Но и не столь изысканные блюда грузинской кухни вкусны до невозможности: так мне долго еще будут сниться подаваемые всякий раз хачапури – мягкие, душистые, с великолепной сырной начинкой…

И вина… О, знаменитые грузинские вина, от которых можно повеселеть, но никоим образом не одуреть… В чем главная прелесть грузинского застолья? Может, где-то пьют и закусывают; а в Грузии – кушают и запивают… Уловили разницу? А тосты? Многие грузинские тосты – это подлинные произведения искусства! Не раз во время этой поездки я чувствовал себя персонажем с бессмертных картин великого Пиросмани, и поднимал бокалы и рога с вином («князь я или не князь?!»), и в тостах старался не отставать от грузинских мастеров жанра, а мастер тут – практически каждый… Одним словом, вино – это вино. Наверное, глубоко символично то обстоятельство, что первый в истории Грузии крест был сложен святой Нино из двух обломков виноградной лозы и перевязан прядью ее собственных волос…

И еще. Знаете, почему мы, азербайджанские журналисты и блогеры, после сравнительно теплого (во всяком случае, с плюсовой температурой) Баку, угодившие прямиком в горы со снегом и морозом, продутые бешеным ветром на скалах Уплисцихе, ёжащиеся от холода в горных монастырях, не простудились? Клянусь, никто из нас даже не чихнул. А все почему? Чача, друзья мои, легендарная грузинская чача! Стаканчик сразу с мороза, и еще стаканчик-другой за ужином, и простуда забыла как нас зовут… Может, кто-то и углядит в моих словах рекламу или, чего доброго, пропаганду алкоголизма, - ну и пусть, хотя я всего лишь говорю святую правду.

Но и это еще не все.

Там, в ресторанчике, где проходил прощальный ужин, за одним из столиков сидели четверо грузин с гитарой. Под ее негромкий аккомпанемент они исполняли грузинские песни. Это не было специально подстроено для нас; четверо друзей – завсегдатаи ресторанчика, они бывают здесь каждый вечер, и каждый вечер поют. Большей частью для себя, но и другие посетители могут насладиться знаменитым грузинским многоголосьем. Помните, я рассказывал, как в храме Сиони пели четыре женщины, и мне показалось, будто я слышу ангелов? А ведь я слушал, как поет народ…

…Ужасно не хотелось прощаться с Марикой! Не хотелось, но пришлось. Нас, семерых азербайджанских блогеров и журналистов, («Валико, это со мной семь…»), уносил вверх эскалатор в тбилисском аэропорту, а она стояла внизу и махала нам рукой. Марика Богверадзе – энергичная, умная, веселая, гостеприимная, обаятельная, как сама Грузия, Сакартвело…

P.S. Автор от всего сердца благодарит организаторов пресс-тура, своих коллег по перу и диктофону, новых грузинских друзей, в общем, всех-всех, кто позволил ему увидеть грузинскую зиму. Автор искренне рекомендует всем своим читателям побывать в Грузии в любое время года, и не столь важно, впервые это будет или нет. Ведь Грузия – она всякий раз как новая…