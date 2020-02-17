Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО)

Путешествия 17 февраля 2020 14:30 (UTC+04:00)
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель-фантаст Александр Хакимов специально для Trend Life.

Грузинская зима. Путевые заметки немолодого романтика (часть 3, часть 1 и 2 по ссылкам https://www.trend.az/life/travel/3188276.html https://www.trend.az/life/travel/3191403.html)

Пещерный город Уплисцихе встретил нас десятиградусным морозом и сильнейшим ветром. Прямо скажем, не самая лучшая погода для осмотра исторической достопримечательности, расположенной под открытым небом. Но кто сказал, что нам будет легко?

Заметно прибавила бодрости встретившая нас у входа в Уплисцихе невысокая полненькая женщина в очках – гид. Звали ее Медея. В памяти неизбежно всплывал древнегреческий миф о Ясоне, аргонавтах и Золотом руне; с другой стороны Медея – имя в Грузии довольно распространенное. Так или иначе, а с гидом нам исключительно повезло. Несмотря на бешеный ветер, обледеневшие скалы и крутые подъемы-спуски, калбатоно (то есть, госпожа) Медея уверенно вела наш маленький отряд – числом семь – азербайджанских журналистов и блогеров по Уплисцихе, а это, я вам скажу, немаленькая территория, и при этом методично, подробно рассказывала об истории пещерного города и его достопримечательностях.

У так называемого среднестатистического человека слово «пещерный» вызывает стойкие ассоциации с чем-то донельзя примитивным. Закопченные своды, косматые грубые люди в шкурах и с дубинками, мамонт, жареный на огне, дикие пляски… Не то Уплисцихе. Само его название означает «крепость владыки» или, по другой версии, «крепость Бога». Это – расположенный на высоком скалистом берегу Куры (километрах в десяти к востоку от города Гори) сложный комплекс пещер и ходов как естественного происхождения, так и вырубленных в свое время рабами (говорят, что за усердный и добросовестный труд им даровалась свобода). Люди тут не просто прятались от непогоды или врагов; еще в Х веке нашей эры они успешно торговали с могущественными («крутыми», как сказали бы сейчас) Урарту и Мидией. Тому способствовало удачное расположение Уплисцихе – на пути от Каспийского моря к Черному, причем равнинному пути, что весьма удобно для караванов. Кстати, это – единственный равнинный путь, все остальные пролегали через гористые местности, что менее удобно.

Скалы, скалы, скалы… Очень мало растений (летом тут, должно быть, здорово печет, и тени практически не бывает). Над головами – пронзительно-синее небо, чистое, без единого облачка, и лишь где-то вдали, у самого горизонта, клубились огромные тучи, напоминающие фантастических животных… Но колотун, доложу я вам!!!

Надо отдать должное нашей маленькой, но отважной команде: мы передвигались по «крепости Бога», постоянно подстраховывая друг друга на обледеневших каменных ступенях, стесанных ногами за долгие годы, на крутых подъемах и не менее крутых спусках, внутри пещер и культовых сооружений… Ветер, повторяю, дул такой, будто сам Эол, властелин над ветрами (согласно древнегреческой мифологии), твердо решил сдуть нас со скал Уплисцихе прямо в Куру; но мы держались друг за друга и, сплотившись, были сильнее ветра… При этом, имейте в виду, наши ребята и девчонки постоянно фотографировали все интересное, что попадалось на пути, а интересного тут было много. И лишь маленькая веселая Медея шла впереди нас, не зная устали и ничего не боясь, и все время говорила, говорила, говорила. От нее исходил необыкновенной силы позитив и даже, кажется, заметное тепло.

Археологи предполагают, что в эпоху расцвета Уплисцихе тут жило около 20 тысяч человек. Долгое время «крепость Бога» была оплотом язычников. Разумеется, христианская Мцхета стерпеть этого не могла, пошла войной на Уплисцихе и победила. Медея показала нам вершину горы, на которой вначале стоял языческий храм Солнца (еще со времен древнего Иберийского царства!), но который был разрушен победившими христианами; на этом месте возвели церковь. И я с горечью подумал, что такое творилось повсюду, не только в Грузии – помнится, конкистадоры тоже строили католические храмы на месте ацтекских культовых сооружений…

Еще мы видели церковь Уплисцули, храм Богоматери и храм царицы Тамары…Легендарная царица бывала здесь в те времена, когда Тбилиси захватили арабы и Уплисцихе стал – вы подумайте только! – столицей всей Грузии, и был ею довольно долго! Но позднее сюда добрались монголы, и их стараниями Уплисцихе постепенно перестал быть городом; однако он сделался хорошим укрытием во время вражеских набегов. Вообще же люди жили в «пещерном городе» вплоть до XIX века, хоть и было их не так много, как в лучшие для Уплисцихе времена.

В этом удивительном городе культовые сооружения языческой эпохи – ритуальные колодцы и места жертвоприношений, в том числе и человеческих, – соседствуют с историческими памятниками более поздних эпох и с христианскими храмами; имеются также остатки древних стен и ворот; в одной из таких полуразрушенных арок, являющейся будто бы неким порталом, соединяющим человека с Космосом, мы поочередно посидели и сфотографировались.

Мне подумалось, что Уплисцихе выглядит так, будто кто-то огромный и могучий решил сделать срез Времени с помощью колоссального скальпеля – и на получившемся срезе стали видны следы человеческой деятельности самых разных эпох… В назидание потомкам.

В конце пути нас ждал сюрприз – «винохранилище»! Разумеется, я не смог удержаться и первым взял рог для вина («Князь я или не князь?!»). Приветливый хозяин наполнил рог белым вином «цинандали», и я провозгласил тост за Грузию. Команда меня поддержала. Затем мы выпили за родной Азербайджан, да будет между нашими странами крепкая дружба…

А потом мы сердечно распрощались с калбатоно Медеей и микроавтобус повез нас в Боржоми сквозь начавшийся снегопад. В Боржоми нас устроили в шикарном пятизвездочном отеле Borjomi Likani.

Я, писатель-фантаст, испытывал сильный соблазн сравнить Уплисцихе с Марсом – пейзажи там были прямо-таки марсианские, климат (в данный момент) – тоже, и исторические памятники походили на следы древней марсианской цивилизации; все это блестяще описал в свое время Рэй Брэдбери в своей книжке… Но потом я подумал: фантастика фантастикой, а Уплисцихе – это реальный город реальной страны на нашей реальной планете, и это интереснее любой выдумки, даже самой яркой и интересной. Ведь и у нас, в Азербайджане, есть похожий исторический памятник – Гобустан, со стоянками мезолитического человека и многочисленными наскальными рисунками. Пока мы не добрались до других планет, нам следует повнимательней отнестись к нашей собственной, земной, истории. Тогда, уверяю вас, и с представителями внеземных цивилизаций легче будет найти общий язык.

Наша дружная команда успела сбегать в заснеженный парк неподалеку от отеля, и выпить знаменитой целебной воды, потом обосноваться в комфортабельнейших номерах, посетить бассейн и джакузи, поужинать. Я, наряду со всеми, пользовался благами современной цивилизации (что после пронизывающего ветра, да еще с морозцем, было особенно приятно), а перед глазами все стоял древний пещерный город Уплисцихе и прощально машущая нам вслед Медея – веселая, жизнерадостная, гостеприимная, как сама Грузия, Сакартвело…

Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанцы оказались в пещерном городе Уплисцихе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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