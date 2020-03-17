180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)

30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие, которое продлится 180 дней без перелетов.

Свое путешествие Новрузи, который является первым азербайджанцем, отправившимся в кругосветку, начал в Колумбии – 180-дневный кругосветный тур стартовал в городе Богота, где он и завершится. Путешественник уже успел посетить Колумбию, Эквадор и Перу, остров Пасхи и Таити - более подробно о том, как проходит кругосветка читайте по следующим ссылкам.

https://news.milli.az/interest/830783.html

https://news.day.az/tourism/1208443.html

https://www.trend.az/life/travel/3201134.html

Острова Кука - архипелаг и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана в Полинезии – стали очередным пунктом, который Ф.Новрузи посетил в рамках своего кругосветного путешествия.

«Всегда восхищался смелостью исследователей и мне самому хотелось заняться исследовательской географической деятельностью, но к сожалению, все досягаемые места уже открыты, и одним из тех первооткрывателей является Джеймс Кук» - пишет Ф.Новрузи в своих заметках о самом большом из островов Кука Раротонге, о котором подробнее изложено здесь, подчеркивая, что острова Кука восхитили его намного больше, чем Таити.

Экскурсия по Раротонге Новрузи совершил на автобусе – путешественник отмечает, что остров плодородный и здесь невозможно удивить кого-либо каким-нибудь фруктом, так как все можно сорвать прямо с дерева, как к примеру, гуаву или папайю. С островов Кука Фарид Новрузи отправился в Новую Зеландию.

В ходе кругосветного путешествия с Фаридом Новрузи произошел очень интересный случай – путешественник «перескочил» через день из 3-го марта в 5-е – 4-е марта из жизни Ф.Новрузи исчезло, произошло это из-за Линии перемены даты, о чем более подробно вы можете прочитать здесь.

Фарид Новрузи подчеркивает, что самая сложная часть его 180-дневного путешествия осталась позади: «Важным моментом был пересечение Тихого океана, и судьба дала мне такой шанс. Не знаю, я первый азербайджанец совершивший подобное, или нет, но это были невероятные впечатления, которые останутся со мной до конца моих дней».

Следующим пунктом путешествия стал Окленд, являющийся крупнейшим населенным пунктом Новой Зеландии, о котором более подробно читайте в интересной публикации Ф.Новрузи в социальной сети Instagram по следующей ссылке.

После прогулки по Окленду путешествие продолжилось уже в водах Индийского океана: «Это было невероятное чувство, так как в течение 20 дней я плыл по Тихому океану, а сейчас продолжаю путешествие по водам Индийского океана».

Находясь в Новой Зеландии Ф.Новрузи записал специальное видео, в котором поздравил всех сотрудниц возглавляемой им компании Novco Group c Международным женским днем 8 марта, пожелав им счастья, любви и больше путешествий – видео доступно здесь.

В ходе своего тура Ф.Новрузи осуществил мечту многих путешественников, посетив город Роторуа и расположенную в там «деревню хоббитов» - именно здесь проходили съемки экранизации романа Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», сделавшие данную локацию популярной среди туристов по всему миру: «Если бы у меня был знакомый в Голливуде, я бы предложил ему снять фильм в Габале или Исмаиллы».

Более подробно об этом сказочном месте читайте по ссылке.

Город Тауранга, расположенный на Северном острове в Новой Зеландии не особо впечатлил Фарида Новрузи, по словам которого город показался ему скучным, улицы пустыми и бездушными, но при этом именно здесь люди могут наблюдать одними из первых в мире восход солнца, что и сделал путешественник – все подробности здесь.

После Тауранги Фарид Новрузи отправился в новозеландский город Роторуа, где расположено огромное количество грязевых вулканов и источников термальных вод – прогуливаясь по городу путешественник заглянул в сувенирный магазин, где увидел множество флагов и с позволения хозяина магазина наклеил на стену стикер с изображением азербайджанского флага, более подробно читайте здесь.

Побывал Ф.Новрузи и в уникальном лесу секвой, а также запечатлел на камеру озеро, одна часть которого голубого, а другая зеленого цвета – всю это природную красоту Новой Зеландии вы можете увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Впечатлила путешественника и Долина гейзеров, а также мощнейший водопад Хука – заглянул Ф.Новрузи и в кафе «Баку», расположенное в новозеландском городе Таупо, открытое там большим поклонником Формулы 1, влюбившимся всем сердцем в столицу Азербайджана: «Несмотря на то, что в кафе не было ничего из азербайджанской кухни, мне было очень приятно увидеть на стенах фотографии болидов на фоне родного города».

В ходе путешествия Ф.Новрузи встретился с азербайджанской супружеской парой Руфатом и Сабиной, проживающей в столице Новой Зеландии городе Веллингтоне: «Было очень приятно видеть азербайджанцев, которым удалось многого добиться за пределами Родины» - более подробно о встрече путешественника с соотечественниками читайте здесь.

Следующий пункт путешествия город Веллингтон, который по словам Фарида Новрузи мог бы составить конкуренцию Баку в борьбе за звания «города ветров», и также, как и столица Азербайджана новозеландский город расположен на берегу морской бухты – впечатления Ф.Новрузи о Веллингтоне читайте здесь.

Особо впечатлил путешественника новозеландский национальный парк «Milford Sound», в который он пообещал обязательно в скором времени вернуться с семьей – парк стал последним местом в Новой Зеландии в рамках долгого тура.

Путешествие Фарида Новрузи продолжается – online за этим увлекательным и познавательным туром можно следить как в социальных сетях Instagram и Facebook где он постоянно делится яркими фотографиями и своими впечатлениями о путешествиях, так и на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=dr_LzKr-ETs

По международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь протяженностью как минимум 40 000 км – одним из обязательных условий является нахождение в ходе тура в двух противоположных точках мира и двукратное пересечение экватора, а также прохождение более 1000 километров на автобусе, поездом, на машине, на велосипеде, пешком и т.д. на каждом континенте.

На протяжении 6 месяцев в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Ф.Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие – уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами и их богатыми культурами.

Главные спонсоры кругосветки Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz, спонсорами выступают Triponline и Az Insurance – проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.