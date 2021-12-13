Международный день гор в Азербайджане отметили прокладкой новых маршрутов и экоакцией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На горе Кюхлю (в советские годы - Разинская) и прилегающей территории прошла очередная экологическая акция по очистке от мусора, организованная Ассоциацией экотуризма Азербайджана, сообщил Trend Life исполнительный директор ассоциации Самир Дубенди. Акция была организована при содействии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственного агентства по Туризму, организаций "Экологические волонтёры" и "Туристические волонтёры", Исполнительной власти Сабунчинского района Баку.

Мероприятие было приурочено к Международному дню гор (International Mountain Day), который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается ежегодно с 11 декабря 2003 года. В резолюции генассамблеи мировому сообществу предложено "организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов".

"Акция была проведена в рамках проекта по восстановлению территории горы Кюхлю и одноименной пещеры, исходила от идеи по созданию экопарков в Баку. Были проведены работы по очистке территории и, непосредственно, внутри пещеры, от различного происхождения мусора, протестированы методы очистки скал от надписей, нанесённых краской. Наряду с этим начат процесс замены устаревшего альпинистского оборудования на более современное и безопасное, а также проанализированы новые и восстановленные альпинистские маршруты, проведены некоторые тестовые работы", - отметил Самир Дубенди.

Прокладка новых, а также восстановление существующих горных маршрутов проводится согласно международным стандартам альпинизма и безопасности профессиональными альпинистами Исрафилем Ашурлы и Рауфом Зейналовым.

Целью проекта является проведение при поддержке соответствующих структур очистительных, восстановительных, озеленительных и информационных работ, раскрытие полного экотуристического потенциала местности, в том числе возможностей для альпинизма, пеших походов, пикников, спелеотуризма, археологического, исторического, познавательного, приключенческого видов туризма. По мнению специалистов Ассоциации экотуризма, гору Кюхлю и одноименную пещеру как природный и исторический объект впоследствии можно будет внести в туристические маршруты по окрестностям Баку. Ведь они находятся на пути следования в известные туристические объекты - Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях" (Храм огнепоклонников), Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-этнографический музей "Гала", крепости абшеронских посёлков, что создаёт возможность включения упомянутых объектов в бакинский туристический кластер.

Более подробно об истории горы и пещеры Кюхлю можно прочитать по ссылке

https://www.trend.az/life/travel/3459924.html

(Автор: Вугар Иманов)