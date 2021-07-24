Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На горе Кюхлю (в советские годы - Разинская) и прилегающей территории прошла экологическая акция по очистке от мусора, организованная Ассоциацией экотуризма Азербайджана при содействии министерства экологии и природных ресурсов и Азербайджанского бюро по туризму, сообщил Trend Life исполнительный директор ассоциации Самир Дубенди.

В акции приняли участие активисты организаций эковолонтёров и туристических волонтёров, представители Исполнительной власти Сабунчинского района Баку.

"Еще в начале 2020 года активисты Ассоциации экотуризма Азербайджана выступили с инициативой создания в Баку эко-парков и стали изучать территорию города и его окрестностей. Был проведен мониторинг нескольких заброшенных, но вместе с тем интересных участков. В рамках реализации данной инициативы были проведены встречи с профессиональными альпинистами, экологами, экспертами туристической сферы и представителями соответствующих государственных структур. В результате исследований было принято решение провести акцию по очистке от мусора горы Кюхлю и прилегающей территории, открыть вход в пещеру, а впоследствии провести дератизацию и дезинфекцию участка и самой пещеры, заменить устаревшее альпинистское оборудование, очистить поверхность горы от надписей, установить информационные табло и указатели, огородить территорию и создать соответствующие условия для посещения туристов и молодёжи, желающих приобщиться к занятиям альпинизмом и скалолазанием и, вместе с тем, открыть возможности для дальнейшего изучения легендарной пещеры археологами, спелеологами, историками и иными заинтересованными лицами. Тут же хотелось бы заметить, что воспитание молодёжи в спортивном духе, пропаганда активного и здорового образа жизни, создание возможностей для безопасного занятия альпинизмом, спелеотуризмом, бегом по пересечённой местности, овладение навыками хайкинга и трекинга также в числе основных возможностей этой территории после её приведения в надлежащий порядок", – сказал Самир Дубенди.

По мнению специалистов Ассоциации экотуризма, гору Кюхлю и пещеру как природный и исторический объект впоследствии можно будет внести в туристические маршруты по окрестностям Баку. Ведь они находятся на пути следования в известные туристические объекты - Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях" (Храм огнепоклонников), Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-этнографический музей "Гала", крепости абшеронских посёлков, что создаёт возможность включения упомянутых объектов в бакинский туристический кластер.

"Поход за зипунами" в Баку

В 10 км от железнодорожной станции Баку расположен поселок Бакиханова, до 1992 года носивший имя Степана Разина, так же как и находящаяся здесь гора. 1 мая 1923 года здесь был заложен первый рабочий посёлок Азнефти, построенный в промысловой зоне Баку и носивший имя Разина. В советские годы на горе проводили маевки, собирали маки, скалолазы осваивали сложные подъёмы, спелеологи забредали в пещеру, чтобы отыскать сталактиты и сталагмиты, а дети играли в прятки и "войнушку".

Степана Разина (1630-1671) - атамана донского казачества, советская пропаганда преподносила как "организатора крупнейшего народного восстания допетровского периода, которое было названо Крестьянской войной". На самом деле это был разбойник, который со своим войском совершал набеги, грабил и убивал. Его знаменитый "Поход за зипунами" в Персию и на западное побережье Каспия не обошел стороной и город Баку.

История гласит, что после того как Степан Разин в 1667 году прошелся со своим войском по волжским городкам, он со своей флотилией двинулся от Красного Яра к Гурьеву, затем - на Дербент - Баку, далее - в Персию на Орешт - Гилянь - Фарабад, прошел вдоль восточного побережья Хвалынского моря (Каспийское) и вернулся к островам Дуванскому и Свиному близ Баку. После небольшого отдыха он прошел на стругах мимо Астрахани к Черному Яру на Дон в Кагальницкий городок. По легенде, Степан Разин покинул Персию с большой добычей и спрятал на Волге клады. А некоторые утверждали, что сокровища спрятаны на острове Сенги-Муган и в пещере горы Кюхлю, что в свое время вызвало большой интерес "чёрных археологов" и исследователей.

Первое нападение Разина на западные берега Каспия приходится на 1667 год. В том году он разбил в этой пещере свой лагерь, откуда совершал набеги на окрестные регионы. Местное население гору Кюхлю называло Сабун, а рядом находилась деревня Сабунчи. Разбойничьи набеги причиняли столько бед местным жителям, что они стали называть гору Разинской.

Весной 1669 года у острова Сенги-Муган (Свиной) произошла битва между флотилией Разина и шахским флотом под командованием Мамед хана Астаринского. По некоторым историческим сведениям, у Разина имелись 23 судна, в том числе 15 более крупных морских стругов, оснащенных двадцатью большими и двадцатью малыми пушками на весь флот. У шахского флота было 50 судов разного размера, но все более крупные и высокобортные, нежели разинские струги. Корабли Мамед хана были также вооружены артиллерией, на бортах находились отряды лучников. Для того чтобы окружить разинцев и не дать им выйти, шахский флот соединил свои суда железными цепями, что в итоге и привело к катастрофе. Разинцы применили хитрость, они вначале обратились в ложное бегство, вызвав радость у противника, который устремился за ними, а затем неожиданно повернулись, и сосредоточив свой огонь на флагманском судне Мамед хана, потопили его специальными зажигательными снарядами, наполненными хлопком и нефтью. Вспыхнул пожар, потом взорвался запас пороха и Мамед хан поспешно перешёл на другое судно, а горящий флагманский корабль стал тонуть, увлекая за собой цепью другие суда. Из всего шахского флота уцелели лишь три судна. Согласно легенде, хитроумный план Разина в народе назвали расхожим выражением "подложить свинью", что и дало название острову.

По одному из преданий, после этого сражения Степан Разин в 1670 году даже взял в плен дочь Сальянского хана, затем на ней женился, причем по шариату, и жил с ней в этой пещере, но по возвращении домой утопил ее в море.

Несмотря на крупное поражение у острова Сенги-Муган, Мамед хан предпринял против Разина сухопутные операции и после ряда поражений Разин был вынужден оставить Баку и вернуться в Россию, где его уже ждали царские войска, посланные усмирить "своевольцев", действия которых вызвали увеличение числа беглых крестьян, желавших присоединиться к атаману.

Таинственная история горы Кюхлю

Вокруг этой горы возникло немало легенд, в том числе о загадочном подземном ходе, который имеет выход к Каспийскому морю посредством ответвления длиной в несколько километров. Более того, в одном из этих подземных ходов Разин в замурованных нишах прятал часть награбленного богатства, которое не успел вывезти. Этот подземный ход неоднократно пытались отыскать, но поиски успехом не увенчались. Некоторые утверждают, что пещеру приезжала изучать группа археологов, которые обнаружили этот ход, он очень длинный и местами обрушившийся, и потому лезть туда очень рискованно. А некоторые рассказывают о потерявшихся детях, которые вошли в пещеру, но не вернулись. Несчастные случаи в пещере действительно имели место, что послужило причиной того, что вход в нее был замурован.

В последние годы здесь всё чаще стали проводить экскурсии для российских туристов и гостей из стран СНГ, рассказывая им истории о потайных ходах и запрятанных сокровищах известного казака. Стоит отметить, что гора была и есть излюбленным местом и для молодёжи из клубов альпинизма и скалолазания, где они могут во все времена года, не выезжая далеко, проводить свои тренировки. С горы открывается красивый вид на море. Земли здесь плодородные и пестрят всеми цветами местной флоры. Пещера с шириной входа 5 метров, высотой – 13,6 метра состоит из двух частей. Длина первой части – 38,4 метра, ширина – 5 метров, длина второй – 7,9 метра, ширина – 4,3-7 метров. Общая площадь пещеры – 255,7 кв. метров.

Жители вспоминают, что метрах в 10-15 от основного входа был еще один вход, но он был слишком узким, чтобы в него мог протиснуться взрослый человек, и таким он стал из-за обвала, а раньше именно там и начинался таинственный подземный ход. Кстати, узких ходов-ответвлений в самой пещере на самом деле было найдено немало. Но протиснуться в них дальше нескольких метров было невозможно. Несмотря на зловещую историю, эта гора остается местом прогулок местных жителей. Когда опускается ночь, гора светится разноцветными огнями, а весной алеет от маков.

(Автор: Вугар Иманов)