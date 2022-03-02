Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО)

Путешествия 2 марта 2022 16:04 (UTC+04:00)
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фотосессию "Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом".

İçəri şəhər (Внутренний город), в просторечии – Крепость (Qala), или старый город, – старинный жилой квартал в Баку, государственный историко-архитектурный заповедник. Излюбленное место местных жителей и зарубежных гостей, одна из главных достопримечательностей всего Азербайджана. Находится в самом центре Баку, у Каспийского моря, рядом с Приморским бульваром и станцией метро «Ичеришехер».

В Ичери шехер особый архитектурный облик: он обнесён 8–10-метровой крепостной стеной с пятью воротами, толщина стен составляет около 3,5 метра, а по периметру стоят 25 башен, являющихся неотъемлемой частью оборонительного сооружения. Массивная крепость, окружённая глубоким рвом, была надёжной защитой для горожан.

Историки считают, что люди поселились здесь ещё в период бронзового века. С 8 по 11 века происходит особенно плотное заселение Ичери шехер, связанное с активным развитием торгового дела и ремёсел. Расцвет города начался в 15 веке, когда Ширваншахи (правители Ширвана) решил сделать его своей резиденцией, перенеся ее из Шамахы. С 1747 по 1806 год Баку, сосредоточенный в основном в Ичери-шехер, был столицей Бакинского ханства. После нефтяного бума (середина XIX в. – начало XX в.) Баку начал стремительно расти и вышел за пределы крепостных стен Ичери шехер.

Здесь находятся шедевры архитектурного наследия Азербайджана – Девичья башня и Дворец Ширваншахов, а также десятки исторических памятников – мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, площади, музеи, посольства, гостиницы, торговые объекты, кафе и рестораны, сувенирные магазины. На территории в 221 тыс. кв. метров живет более 1300 семей, а улочки похожи на нескончаемый лабиринт с многочисленными переулками, двориками и тупиками.

В 1977 году Ичери шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом из Азербайджана, включенным в этот список. В Ичери шехер снималось множество популярных художественных фильмов, эта местность вдохновляла поэтов и художников на яркие произведения…

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Image
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Из Украины выехали еще 2604 человека, включая граждан Азербайджан - глава МИД Турции
Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения - Ибрагим Калын
Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения - Ибрагим Калын
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Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу - министр Политика 17:08
Число эвакуированных из Украины азербайджанских водителей достигло 19 Общество 17:08
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по росту добычи нефти на 400 тыс. б/с в апреле Арабские страны 16:57
Сумгайытский драмтеатр посвятил спектакль героизму воинов-освободителей Карабаха (ФОТО) Культура 16:57
В Грузии обсуждают возможность импорта пшеницы из Европы Грузия 16:42
Железные дороги Казахстана назвали меры для снижения вредных выбросов в атмосферу Транспорт 16:41
Компания GPS.AZ внедряет инновационную систему электронных замков на грузовом транспорте Общество 16:37
Баку примет 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике Общество 16:28
Минторговли Казахстана о прохождении товаров через территорию России Казахстан 16:24
Двуглавый орел в Баку, или Пожар в Берлине (ФОТО) Культура 16:23
SOFAZ обнародовал продажи валюты по итогам февраля 2022 г. Экономика 16:13
Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО) Интересное 16:10
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) Путешествия 16:04
Процентные доходы банковского сектора Узбекистана значительно выросли за год Узбекистан 16:04
Азербайджанский банк назвал основные направления деятельности в 2022 г. Финансы 16:00
На сегодня Украину покинули около 4 тыс. азербайджанцев – МИД Политика 15:57
В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты Политика 15:57
МИД Азербайджана обратился к соотечественникам, пересекающим украинско-польскую границу Политика 15:54
Эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева - официальный представитель МИД Политика 15:52
МИД Азербайджана о возвращении на родину азербайджанцев, имеющих проблемы с документами Политика 15:48
ЕС отключил ряд российских банков от SWIFT Россия 15:45
МИД Азербайджана о четвертом чартерном рейсе для эвакуации соотечественников из Украины Политика 15:44
В Офисе президента Украины подтвердили дату очередного раунда переговоров с Россией Европа 15:43
В Киеве подтвердили дату новых переговоров с РФ Европа 15:42
В Грузии обнародован рост инфляции и индекса потребительских цен Грузия 15:39
Выросли купонные выплаты НДЦ Азербайджана Финансы 15:34
Банк АВВ и Azercell усовершенствовали услугу «ƏDV geri al» Экономика 15:31
Азербайджан за год увеличил производство химпродукции Экономика 15:00
Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной Россия 14:47
AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников из Украины Транспорт 14:47
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты Финансы 14:44
Шольц: Германия и Израиль выступают за продолжение переговоров между Россией и Украиной Европа 14:38
Обнародован рост суммарного регулятивного капитала банков Узбекистана за год Узбекистан 14:34
В Кремле назвали возможную дату очередного раунда переговоров с Украиной Россия 14:34
ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Европа 14:33
Названы сроки выхода TAP на полную мощность Энергетика 14:24
Абоненты Azercell продолжат связываться с близкими в Украине бесплатно! ИКТ 14:23
В Казахстане отметили 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:08
В Домах МСБ в Азербайджане внедряют дополнительные средства информирования предпринимателей Бизнес 14:00
Азербайджан за год увеличил импорт продуктов питания Экономика 13:51
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ значительно вырос за год Экономика 13:47
Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку Общество 13:39
Еще одна группа азербайджанских водителей грузовиков эвакуирована из Украины Общество 13:33
Азербайджан продолжит оставаться надежным партнером ООН - МИД Политика 13:27
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:09
DHL приостановила доставку грузов в Россию и Беларусь Россия 13:06
В Азербайджане отклонены десятки обращений по признанию дипломов зарубежных вузов - агентство Общество 13:06
Зеленский заявил, что к антивоенной коалиции присоединились страны, на которые Москва не рассчитывала Европа 12:57
Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев Европа 12:57
ООН и Азербайджан планируют провести диалог на высоком уровне Политика 12:56
В Словакии растет число беженцев с Украины Европа 12:44
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) Общество 12:36
«Золотая Корона» работает в Азербайджане в обычном режиме - директор сервиса Экономика 12:32
Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана Политика 12:28
Азербайджан глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине - замминистра Политика 12:28
Обязательства микрофинансовых организаций Грузии выросли за год Грузия 12:11
Изменился номер телефона оперштаба при Раде азербайджанцев Украины Общество 11:54
ООН есть что предложить Азербайджану для восстановления освобожденных территорий - замминистра Политика 11:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:44
В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik США 11:35
В Баку прошла церемония срезки со станка ковра "Тирмесаягы" (ФОТО) Культура 11:35
ООН продолжит сотрудничать с Азербайджаном на постконфликтном этапе - резидент-координатор Экономика 11:34
В Госпогранслужбе Азербайджана назвали число задержанных за нарушение госграницы (ФОТО) Общество 11:33
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. кубометров Европа 11:29
Сбербанк уходит с европейского рынка Россия 11:22
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана Туркменистан 11:18
В 2022 году регионами Казахстана планируется запустить 90 проектов Казахстан 11:17
Сельское хозяйство в Туркменистане станет рентабельной отраслью экономики Туркменистан 11:12
В минтруда Азербайджана произведены кадровые перестановки Общество 11:09
В Баку показали спектакль о том, что любовь - превыше всего (ФОТО) Культура 11:02
Партнер Маска покупает израильский стартап за полмиллиарда долларов Израиль 11:00
Этот проект Baku Steel Company открыл широкие возможности для экономического развития (ФОТО/ВИДЕО) Бизнес 11:00
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Сегодня будут эвакуированы еще около 700 азербайджанцев, прибывших из Украины в Молдову – посол Политика 10:11
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Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $112 за баррель Энергетика 10:08
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Стоимость нефти Brent превысила $110 за баррель Энергетика 09:46
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Официальный курс маната к мировым валютам на 2 марта Финансы 09:26
В ICGB раскрыли планы по проекту интерконнектора Греция-Болгария на 2022 г. Энергетика 08:58
Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой Казахстан 08:26
ExxonMobil решила выйти из проекта "Сахалин-1" В мире 08:10
Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям Россия 07:28
Байден заявил, что США не будут воевать в Украине, но готовы защищать страны НАТО США 06:57
США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний РФ США 06:22
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Всемирный банк решил задействовать более $1 млрд из замороженной помощи для Афганистана В мире 05:08
Минэнерго США подтвердило, что высвободит 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва США 04:33
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