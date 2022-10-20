Путешествие в Самарканд – здесь "слетали головы", "азербайджанская мечта" Улугбека, колоритный Конигил (ВИДЕО, ФОТО, часть 4)

САМАРКАНД /Trend Life/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний" - AZAL, вылетевший из Баку. Пассажирами первого рейса стали журналисты и блогеры из Азербайджана, для которых в честь этого знаменательного события со стороны AZAL и авиакомпании Fly Khiva Group был организован трехдневный медиа-тур по достопримечательностям Самарканда. Отметим, что полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам в рамках зимнего расписания.

Представляем читателям Trend Life четвертый материал, посвященный главной достопримечательности Узбекистана – Регистану, обсерватории Улугбека и туристической деревне Конигил.

Величие и красота Регистана вызывают у всех без исключения чувство восторга

Регистан - величественная центральная площадь города Самарканд в Узбекистане, один из ярчайших примеров исламской архитектуры. Это место является главной достопримечательностью Узбекистана, благодаря уникальному архитектурному ансамблю из трех медресе (школ) XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417-1420 гг.), медресе Шердор (1619-1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646-1660 гг.).

Изначально, когда на площади еще не было ни одного из этих уникальных памятников, в период правления великого завоевателя Амира Тимура именно здесь собирались солдаты, перед тем как отправиться в поход. А также зачитывались указы правителя, перед которыми громко трубили в трубы. И, конечно же, велась оживленная торговля, поскольку Самарканд был одним из важнейших городов с самого основания Великого Шелкового пути. Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади даже проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан (рег - песок и стан - место) - место, покрытое песком.

Большую роль в основании комплекса сыграл Мирзо Улугбек, приходившийся Амиру Тимуру внуком, который стал не только правителем, но и покровителем наук, имел блестящее образование, прикладывая все силы для развития культуры своей страны. По приказу Улугбека в начале XV века на площади начали возведение первого медресе, названного в его честь. Как говорят самаркандцы, от тяжести медресе Улугбека в Самарканде "хребет земли приходит в содрогание".

Каждый, кому посчастливилось оказаться здесь, не может остаться равнодушным: величие и красота Регистана вызывают у всех без исключения чувство восторга. Каждое из трех строений являет взору свой неповторимый декор - филигранные вырезанные в камне узоры, украшающие стены и порталы. Голубые купола медресе сделаны из обожженного кирпича, а снаружи облицованы глазурованной плиткой, которая ярко сияет на солнце, с какой бы стороны оно не светило. Изящество драгоценных мозаик медресе Улугбека, бирюзовые купола и величественные минареты Шердора, золотые росписи стен Тилля-Кари - все это поражает, удивляет и притягивает. Все стены медресе покрыты цитатами из Корана. В этом медресе преподавала целая плеяда известных ученых по математике, геометрии, логике, естественным наукам, астрономии, богословию, о человеке и мировой душе, как и сам Улугбек.

Медресе Шердор ("Обитель львов") назвали так из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде - барсов с солнцем на спине и большого крестообразного знака, в котором на особом арабском шрифте вписано "Господь Всемогущ!". Медресе Тилля-Кари ("Отделанное золотом") говорит само за себя богатством орнаментов и настенной живописи.

Воплощение мечты, начавшееся от обсерватории азербайджанского ученого

Обсерватория Улугбека - одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком, внуком Амира Тимура, на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424-1428 годах.

С самого раннего детства он стремился к знаниям, проявляя особый интерес к точным наукам. Его обучением занимались лучшие учителя того времени: философ и писатель Шейх Ариф Азари, выдающийся математик и астроном Казы-заде Руми и другие. В раннем возрасте, в одном из походов с дедом, Улугбек увидел необычайное сооружение - обсерваторию, которая была построена великим азербайджанским ученым Насреддином Туси. Как известно, в середине XIII века Туси основал крупнейшую в то время в мире Марагинскую обсерваторию (город Марага) близ Тебриза. Строительство обсерватории началось в 1259 году. Обсерватория была построена в течение 12 лет, оснащена множеством приборов для наблюдения за небесными телами, здесь работали известные ученые, деятели науки. В обсерватории Марага изготавливали звездные глобусы из золота, серебра, бронзы. На основе наблюдений были составлены таблицы, по которым можно было заранее определить время затмения Солнца и Луны, положения планет, звёздный каталог и т.д. Тогда Насреддин Туси был советником в государстве Ильдегизидов - Азербайджанских Атабеков, возникшего в середине XIII века.

Возможно, именно в этот момент у совсем еще маленького Улугбека зародилась мечта о создании собственной обсерватории. В 15 лет Улугбек стал правителем и начал воплощать свою мечту в реальность. Строительство обсерватории началось осенью 1420 года и длилось три года, затем еще долгое время проводилась установка и настройка приборов. Он старался проводить в обсерватории большую часть своего свободного от государственных дел времени, вдохновлял ученых, работающих под его покровительством, старался быть научным руководителем практически всех работ и исследований. Несмотря на то, что Улугбек был гуманным правителем и выдающимся ученым и просветителем, математиком и астрономом, к сожалению, некоторым не нравился политический уклад в государстве. К несчастью, Улугбек не смог вовремя заметить опасность, исходившую от самого родного человека: 25 октября 1449 года Улугбек был убит по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было брошено на пороге его скромного жилища в стенах медресе. Но справедливость восторжествовала: через пять с половиной месяцев сам Абдулатиф будет казнен, а на могиле его напишут “отцеубийца”.

Несмотря на это трагическое событие, обсерватория продолжала существовать в течение следующих 20 лет, а затем на ученых начались гонения. Обсерватория долгое время оставалось заброшенной, а к началу XVI века была частично разобрана. В начале ХХ века исследователю и востоковеду Василию Вяткину с большим трудом удалось найти обсерваторию, точнее то, что от нее осталось. До нас дошла лишь часть грандиозного инструмента обсерватории Улугбека радиусом в 40, 2 м - секстанта, ориентированного с севера на юг. На этом уникальном угломере производились измерения высоты небесных светил над горизонтом. Рядом с местом, где некогда находилась величественная обсерватория, в 1964 году был построен музей, носящий имя Улугбека. В нем собраны фотографии с раскопок, фрески, которые доносят до нас моменты жизни Улугбека, также здесь представлены некоторые инструменты обсерватории и отрывки из знаменитых "Астрономических таблиц" Улугбека.

Музей истории Самарканда "Афрасиаб"

Очаг культуры посвящен истории города Самарканда и его окрестностей. Здание музея расположено в северо-восточной части города, возле древнего городища Афрасиаб, который является одним из крупнейших археологических памятников в мире.

Здание музея было построено в 1970 году в честь 2500-летнего юбилея Самарканда. Здесь представлены различные экспонаты, в том числе найденные артефакты в ходе раскопок на территории Афрасиаба, Самарканда и их окрестностей. Среди них остатки древних клинков, оссуариев, ножей и других режущих предметов, стрел, монет, керамики, древних рукописей и книг, статуэток и других предметов. Одним из примечательных экспонатов являются уникальные сохранившиеся фрески самаркандского дворца, принадлежащего династии Ихшидов (VII-VIII века). В музее часть экспонатов связана с доисламской эпохой, частично связана с местным вариантом зороастризма, который был основной религией в Согде до прихода ислама.

Колоритная туристическая деревня Конигил

И завершаем наш цикл материалов визитом в экологически чистый район на берегу древнего канала Сиаб, где на базе сохраненных традиционных сельских домов была воссоздана этническая деревня. Здесь представлены все аспекты быта типичной узбекской деревни - архитектура домов, традиционные занятия женщин – домоводство, вышивка, ковроткачество, приготовление лепешек в тандыре, помол зерна на водяной мельнице, получение различных видов натуральных масел на маслобойне, содержание домашних животных и т.п.

Изюминкой деревни является фабрика-мастерская Meros по ручному изготовлению традиционной шелковой самаркандской бумаги по возрожденной древней технологии. Здесь можно увидеть и поучаствовать самим во всем технологическом процессе от очистки тутовой коры, ее вымачивания и размельчения до получения готовых листов бумаги, а также изготовления из них оригинальных изделий и сувениров. Главная особенность такой технологии – именно ручной труд, при котором используется исключительно натуральное сырье. По этой причине бумага получается слегка желтоватого цвета, ведь ее не отбеливают химическими средствами. На протяжении долгих лет самаркандская бумага считалась самой высококачественной в мире, отличалась она от других бумаг прочностью, гладкой поверхностью и уникальным свойством, поглощая меньше чернил. И еще, например, если современный обычный лист может храниться в течение 40 лет, то самаркандская бумага в десять раз дольше – 400 лет. Эту бумагу используют и для реставрации древних рукописей.

Интересна история появления этого производства в Самарканде. В VII веке недалеко от Джамбула на реке Талас (современный Казахстан) происходит вторжение китайских войск на территорию Центральной Азии. Абу Муслим, правитель города Самарканда в 751 году направляет свою армию для сражения с чужеземцами. Впоследствии до 20 тысяч китайцев захватывают в плен и привозят в Самарканд. Среди пленников многие оказываются ремесленниками, производителями бумаги. Чтобы остаться живыми, пленники делятся секретом производства бумаги, после чего в Самарканде начинают производить бумагу по древнекитайским технологиям. Уже в IX веке производство бумаги становится важной отраслью ремесленничества, а к производителям бумаги - когозгарам относятся с особой почестью.

Прогуливаясь по живописной территории Конигил, можно также увидеть водяные колеса – чархпалак. В деревне представлены мастерские ремесленников по обработке дерева, кузнечному и гончарному делу, лепке оригинальных глиняных игрушек, мастерские художников, ткачих, вышивальщиц. На территории комплекса можно отведать традиционные блюда узбекской кухни, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению самаркандских лепешек и плова.

Фото - Вугар Иманов