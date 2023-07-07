Путешествие в Аркадаг – футуристический оазис Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фоторепортаж о путешествии в первый смарт-город Туркменистана Аркадаг.

В предыдущих материалах мы подробно рассказали об истории строительства города и ряде мероприятий. В рамках торжественного открытия города Аркадаг (https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3767310.html) также был представлен праздничный вечерний концерт (https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3767469.html) и организован международный медиа-форум (https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3767641.html).

В нынешнем остановимся на ряде интересных моментов. Внешне город Аркадаг, построенный за 4 года, напоминает Ашхабад – стилистика и урбанистические решения во многом те же: все здания исключительно из белого камня (в том числе мрамора), широкие проспекты, большие общественные пространства, удобная дорожная сеть с высококачественным покрытием. В облике нового города сочетаются традиции национального зодчества и современных тенденций в архитектуре и дизайне. Инфраструктура отвечает международным стандартам, в том числе в природоохранной сфере, обеспечивает жителям максимальный комфорт.

Строительство футуристического города на основе концепции "смарт-сити" осуществляется в два этапа - свыше 400 коттеджей, двух- и многоэтажных жилых домов, общественные и образовательные, медицинские и культурные объекты, бизнес-центры и здания социальной сферы, спортивные сооружения и транспортно-коммуникационная инфраструктура и т.д., оснащенные самыми передовыми технологиями. По городу будут курсировать экологически чистый транспорт (электробусы, электромобили), а "умные" парковки сигнализируют автомобилистам о свободных местах. Здесь даже светофоры работают необычно - автоматически переключаются в зависимости от городского трафика. Кроме того, организован сбор и очистка дождевых вод, проложены велосипедные дорожки и специальные тактильные тропинки для слабовидящих. Даже установлены "умные" мусорные баки со специальными датчиками, с помощью которых процент их заполнения сообщается в Центр управления, куда также поступают другие данные со всего города.

Все устройства в квартирах Аркадага получают команды с сервера локальной сети "умный" дом и выполняются автоматически. К примеру, с помощью подсоединенного к серверу планшета включается бытовая техника, регулируются освещение, температура воздуха и влажность в комнатах. Если требуется уборка помещений, то запускается робот-пылесос. При помощи специальных устройств (датчиков) включается и выключаются свет, происходит оповещение при обнаружении, например, протечки воды, автоматически перекрывая ее подачу и так далее. Для экономии электроэнергии и в экологических целях используются солнечные батареи и ветрогенераторы и т.д.

Отметим, что Аркадагу дан статус государственного, чего даже нет у столицы Ашхабада. В будущем Аркадаг станет второй столицей Туркменистана. В целом на строительство города с населением около 70 тыс. человек уйдет около $5 млрд.