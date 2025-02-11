Италия глазами азербайджанца – захватывающее ущелье Орридо историей в 15 млн лет, в окружении Бергамских Альп (ФОТО, часть 4)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках медиа-тура группа журналистов посетила один из самых красивых уголков Италии – Комо и близлежащие к одноименному озеру города региона Ломбардия. Визит был организован при поддержке ENIT S.P.A. (Национальное агентство Италии по туризму), авиакомпании AZAL и Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко. Представляем читателям Trend Life четвертую, заключительную часть увлекательного путешествия.

Гольф-клуб Villa d'Este в Монторфано

Всегда являясь местом проведения самых престижных международных турниров, гольф-клуб Villa d'Este, основанный еще в 1926 году, до сих пор является рекордсменом итальянского клуба с наибольшим количеством сыгранных выпусков Open D'Italia (12). Многочисленные соревнования международных любительских чемпионатов, как мужских, так и женских, которые проводятся здесь с 1932 года, сделали гольф-клуб одним из самых признанных в мире. Здесь по-настоящему пахнет историей и изысканностью, а играть - одно удовольствие, тем более на живописном ландшафте, в окружении леса. Созданная инфраструктура для отдыха, террасы, рестораны сделали это место одним из излюбленных мест отдыха на уик-энд и в праздничные дни. Также действует Академия гольфа, где посредством современных технологий и аналитического программирования можно достичь определенного мастерства в игре.

Лекко – живописный уютный край в окружении Бергамских Альп

Лекко располагается на юге восточного лимана озера Комо, в часе езды от Милана. Население составляет около 50 тыс. человек. Мы остановились в местности Мальгратe города Лекко, в отеле Promessi Sposi.

Окруженный Альпами, город очень живописен и идеально подходит для активного отдыха, водных и зимних видов спорта, горного туризма. Маленькие и парусные лодки в гавани, в окружении гор создают впечатление безмятежной идиллии. Кстати, именно в Лекко происходит действие знаменитого романа "Обручённые", который написал уроженец города Алессандро Мандзони.

Первые поселения в окрестностях Лекко были основаны кельтами. В средневековье здесь пересекалось несколько важных региональных маршрутов. Когда-то Лекко имел мощные крепостные стены, которые были построены в 13-14 вв. Висконти и являлись частью замка. В 18 веке во времена Габсбургов крепость была разобрана. Сейчас от когда-то мощных укреплений остались лишь фрагменты.

Набережная озера Комо в несколько километров - любимое место прогулок горожан и гостей города. Интересно, что прямо в озере установлена статуя св. Николая.

Сочетание красивой природы и архитектуры 18-19 веков можно увидеть в историческом центре, где от площади 20 Сентября отходят улицы и переулки с особняками, кафе и ресторанами, магазинами. На углу площади можно увидеть Башню Висконти – старую сторожевую башню.

Базилика Сан-Николо 16 века - главный храм города с 96-метровой башней (одна из самых высоких колоколен Италии), имеющей прозвище "карандаш". Базилика посвящена св. Николаю - покровителю города и моряков. Еще одна достопримечательность - Святилище делла Виттория, построенное в память о погибших в Первой мировой войне. Рядом находится памятник Алессандро Мандзони.

Лекко, как и весь регион Комо, славится традиционной кухней. Это в первую очередь рыбные блюда, сыр и десерты. Национальными блюдами мы насладись в ресторане Usteria.

Ущелье Орридо историей в 15 млн.лет!

Беллано в области Ломбардия подчиняется административному центру Лекко и входит в список самых красивых деревень Италии. Здесь живет около 3500 человек. Он известен как "край мастеров искусств" благодаря потрясающему количеству местных уроженцев, оставивших свой след в области литературы и поэзии, живописи и скульптуры, музыки и театра.

Территория Беллано была заселена еще во времена Римской империи. В истории Беллано было много драматических событий, происходили битвы между Комо и Миланом (XII в.), Висконти и Венецией (1447 г.), Медегино и Сфорца (XVI век) ​​и во время прохождения ландскнехтов ‒ носителей чумы (1628 г.). На протяжении веков порт Беллано был самым большим и важным здесь. И за многовековой период истории сохранился ряд старинных зданий. Церковь Святых Назария и Цельсия с готическим черно-белым фасадом 1348 года признана национальным памятником и представляет собой сооружение в позднероманском стиле. В церкви Санта-Марта хранится деревянная группа с девятью фигурами 1500 года, созданная Джованни Анджело Дель Майно.

Но главной достопримечательностью является естественное ущелье Орридо, формировавшееся на протяжении 15 млн лет (!) в результате эрозии реки Пиоверна. Величественный каньон, прорезанный бурными водами потока реки на протяжении многих веков размывал узкие трещины в горных породах, образовывая живописные гроты и пещеры. Пройдя по мостикам на территорию Орридо можно увидеть не только потрясающую красоту, но и головокружительные обрывы, стремительный каскад, услышать гул водопадов реки, отражающийся от скалистых стен. Рокот водопада, блеск скал от пробивающего в ущелье солнца и зеленый мох, покрывающий все, до чего он смог дотянуться - незабываемое зрелище. Аж дух захватывает! Сила воды настолько сильна, что в прошлом использовалась здесь для изготовления железа и дубления кожи, а ныне используется для питания двух гидроэлектростанций.

Интересно, что перед входом находится башня неправильной шестиугольной формы, которую называют Дом Дьявола (Casa del Diavolo), где, по легендам, раньше проводились ужасные ритуалы.

Мы также посетили выставку современного искусства в старейшем храме 13 века San Nicolao, который превращен в музей и используется для проведения выставок и культурных мероприятий.

Прощальный ужин в ресторане Аl Terrazzo Hotel Villa Giulia (Valmadrera) стал ярким завершением великолепного путешествия, которое навсегда останется в моей памяти!

Первая часть по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3974208.html

Вторая часть по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3977686.html

Третья часть по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3983871.html

Фото - Вугар Иманов.

https://www.italia.it/it/lombardia/lago-di-como-natura-e-charme?utm_source=Trend&utm_medium=Earned%20Media%20Online&utm_campaign=Lago&utm_content=az25-como-lecco&utm_term=lo

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