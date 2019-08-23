Азербайджан готовится распространить в ООН письмо о так называемой "НКР" эксперт

БАКУ/Trend/ - Согласно уставу ООН и соответствующим процедурным правилам организации, каждый ее член имеет право распространять документы с целью доведения до сведений других государств-членов и секретариата организации информацию, представляющую, с точки зрения правительства государства-члена, интерес для международного сообщества.

Об этом говорится в комментариях председателя Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева по поводу распространения в ООН отчета самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе со стороны Армении, передает в пятницу Trend.

Как отмечается, обращение от имени постпредставительств государств-членов ООН содержат различные вопросы, касающиеся международных событий и безопасности, торговли, развития, культуры и прочее. Ответственность за содержание документа несет распространившее его государство-член. Были случаи, когда постоянные представительства распространяли даже стихи, в качестве документа ООН.

"Секретариат в свою очередь обязан распространить письма, представленные постоянными представительствами государств-членов ООН. Документы публикуются под соответствующим грифом организации и в рамках пункта повестки дня очередной сессии Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН. Пункт повестки определяется автором письма, то есть постоянным представительством государства-члена.

К сожалению, нередки случаи, когда государства-члены злоупотребляют этим правом и распространяют документы, даже противоречащие уставу ООН. В частности, Армения не в первый раз направляет от своего имени письма т.н. «НКР». В любом случае, автором письма считается официальный член организации, то есть в данном случае Армения. Растиражированная в армянских СМИ информация о том, что документ так называемой «НКР» распространен в качестве документа ООН недостоверна. ООН не признает т.н. «НКР», и Секретариат организации, в соответствии с правилами, распространил письмо постпредставительства Армении в ООН. Таков его официальный статус", - сказал председатель центра.

Что касается содержания письма, то Шафиев прокомментировал его лаконично.

"О каком устойчивом развитии, демократии или гуманитарных целях можно говорить в отношении оккупированной территории, где Арменией осуществлена этническая чистка коренного азербайджанского населения и продолжается деятельность в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности и устава ООН?!

Азербайджан также намерен распространить в ООН соответствующее письмо. Данная провокация постоянного представительства Армении в ООН еще раз наглядно демонстрирует, кто на самом деле является оккупантом международно признанных азербайджанских территорий", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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