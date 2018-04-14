Турецко-российско-иранский союз под угрозой

14 апреля 2018 11:49 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

Турция, Россия и Иран имеют большие заслуги в урегулировании сирийского кризиса. Именно благодаря тесным контактам Анкары, Москвы и Тегерана было предотвращено расчленение Сирии как страны. Но, несмотря на это, также между союзниками существуют разногласия по вопросу участия Башара Асада в дальнейшей политической жизни Сирии.

Почти все страны заявляли о том, что именно Запад виноват в трагических событиях в Сирии.

Буквально неделю тому назад вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что такие террористические организации, как «Исламское государство» (ИГ), РПК, PYD и YPG, управляются из одного центра и являются «продуктом» западных стран.

После этого министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли выступил с заявлением в адрес Франции и сказал, что размещение военного контингента в сирийском Манбидже будет приравнено к оккупации.

Как известно, утром 14 апреля председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал он.

Иран решительно осудил атаки на Сирию. МИД Ирана также призвал международное сообщество "осудить и совместно противостоять этой агрессии". Иран также предупредил о негативных последствиях атак по сирийской территории для всего региона и мира.

Со стороны России, в отличие от Ирана, пока нет официальных комментариев в связи с военной операцией против Сирии.

Но самым неожиданным было заявление МИД Турции.

В заявлении турецкого МИД говорится, что Анкара считает обоснованной реакцией операцию ВС США, Великобритании и Франции против режима Башара Асада.

«Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля против режима Асада, стала проявлением совести человечества», - говорится в документе.

В заявлении привлекается внимание к наличию серьезных оснований подозревать сторонников Асада в причастности к химатаке в пригороде Дамаска.

«Список военных преступлений и преступлений против человечности, осовершенных режимом Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен. Международное сообщество разделяет единую позицию по данному вопросу. Все мировое сообщество, в особенности страны-члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и принимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности», - говорится в документе.

Также сегодня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что химическая атака в сирийском городе Дума не осталась без ответа.

Учитывая общую позицию Ирана и Москвы по отношения к правительству Сирии, можно сказать, что заявления Анкары негативно повлияют на отношения с Россией и Ираном.

Одним словом, турецко-российско-иранский союз по Сирии оказался под серьезной угрозой.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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