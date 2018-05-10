Турция - голубая мечта Пашиняна

Руфиз Хафизоглу

Перспективы развития отношений с Арменией абсолютно не беспокоят Анкару, но к великому сожалению, на протяжении последних девяти лет политическая элита Армении так и не смогла осознать этот очевидный факт.

Свидетельством чему могут служить не однократно озвученные высказывания экс президента и экс премьер-министра Армении, а также недавнее заявление Никола Пашиняна.

Накануне, в своем заявлении Пашинян сказал, что Армения по-прежнему готова установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий.

Пашинян отметил, что при этом, армянская сторона остается верной процессу международного признания так называемого «геноцида армян».

В Турции также не стали медлить с ответом на привычные заявления армянской стороны.

Накануне в администрации президента Турции, в ответ на ставшие уже привычными заявления армянской стороны заявили, что без освобождения оккупированных территорий Азербайджана о нормализации армяно-турецких отношений не может быть и речи.

А относительно претензий Армении в связи с так называемым «геноцидом армян», в администрации президента отметили, что Турция открыла все свои архивы для исследования событий 1915 года.

«О необходимости открытия архивов неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Если бы имелись достоверные исторические факты «геноцида» в отношении армян, то Ереван согласился бы с предложением Анкары об открытии архивов», - сказали в Администрации.

На самом деле, в отличие от Армении, Турции не испытывает враждебных чувств в отношении Армении.

Если бы Турция считала Армению своим врагом, то ни один гражданин Армении на смог бы посетить Турцию. Было бы уместным отметить тот факт, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции, только в марте 2018 года Турцию посетили 3 456 граждан Армении. А в первом квартале 2018 года число армянских граждан посетивших Турцию составило 9 187 человек.

Уместно также отметить, что еще согласно данным на 2010 год число нелегальных мигрантов из Армении, нашедших пристанище в Турции, достигало 100 тысяч человек. Если же принять во внимание, что самым «ходовым экспортным товаром» Армении являются трудовые мигранты, то не исключено, что за минувшие годы в Турции заметно возросло число армянских нелегальных мигрантов.

Армяне должны понимать, что Турция является настолько великой страной, что не депортирует этих нелегальных мигрантов, даже не смотря на их утопические мечты о «великой Армении».

Власти Армении также не понимают, что вопрос территориальной целостности Азербайджана и его суверенных прав на Нагорный Карабах является настолько важным для Турции, что вне зависимости от политических предпочтений властей в Анкаре, не может быть и речи о каких либо уступках Еревану в этом принципиальном вопросе.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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