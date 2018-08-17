Армения обязана уважать дипломатический иммунитет генсека ОДКБ - российский телеведущий

БАКУ /Trend/ - Популистские высказывания армянского премьера Пашиняна в ответ на жесткое заявление российской стороны, озвученное главой МИД Сергеем Лавровым, не остались вне внимания российского экспертного сообщества.

Напомним, что сравнительно недавно руководство России на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова направило жесткий месседж Еревану, в котором в резкой форме заявлено об озабоченности российской стороны действиями нынешнего правительства Армении.

Официальный Ереван, заявил российский министр, нарушает данные им обещания о том, что не будет преследовать своих предшественников по политическим мотивам.

Напомним, что ранее в Армении началось преследование бывшего президента Роберта Кочаряна, а также было возбуждено уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, что вызвало серьезное недовольство в Москве.

Но, похоже, в Армении не сделали должных выводов из заявления российского МИД, что подтвердили голословные высказывания армянского премьера о том, что Россия сама должна адаптироваться к новой ситуации, которая сложилась в Армении.

Комментируя данный факт Trend, известный российский эксперт и телеведущий Игорь Шатров сказал, что не Россия должна подстраиваться под ситуацию в Армении, а Армения должна соблюдать свои международные обязательства.

По его словам, как член ОДКБ Армения обязана уважать тот дипломатический иммунитет, который эта международная организация предоставляет своему генеральному секретарю Юрию Хачатурову.

«Действия нового армянского руководства в отношении отставных политиков своей страны больше напоминают сведение личных счетов, чем установление истины. Такие поступки не красят Пашиняна и его команду. Но это не означает, что Россия должна изменить характер отношений с Арменией с дружественного на конфронтационный. Тем не менее считаю, что позиция, занятая Россией в отношении уличных протестов, которые привели к власти Пашиняна, была верной. И даже сейчас, видя ошибочность действий премьера Армении, Россия будет продолжать искать способы донести свое мнение, не применяя силу. Что касается необходимости России и других стран адаптироваться к новой ситуации в Армении, к чему призывает Пашинян, предлагаю сделать скидку на то, что в нем говорит журналист, а не премьер-министр», - сказал российский телеведущий.

По его словам, до тех пор, пока события в Армении не затрагивают напрямую интересов других государств, они остаются внутренним делом Армении.

По мнению эксперта, у России существуют принципиальные подходы к внешней политике и ее основной принцип - это невмешательство во внутренние дела других государств.

Напомним, что согласно действующему уставу Организации Договора коллективной безопасности государствами-учредителями организации являются те государства, которые к моменту принятия устава подписали и ратифицировали Соглашение о создании договора коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 21 апреля 1999 года.

Государствами-членами ОДКБ являются те государства-учредители, которые приняли на себя обязательства, вытекающие из устава, в течение года после его принятия Советом глав государств.

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба.

ОДКБ как единый военно-политический союз ни разу не участвовал в боевых операциях.

Матанат Насибова, обозреватель Trend

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