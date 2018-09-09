Президент Азербайджана придал новый импульс дальнейшим отношениям тюркоязычных государств - казахстанский ученый

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев придал новый импульс дальнейшим отношениям тюркоязычных государств, отметив большое значение сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в сфере политических и экономических отношений, а в перспективе углублению связей и в транспортной сфере.

Об этом сказала Trend доктор политических наук, директор Ассоциации политических исследований, профессор, руководитель проектов Центра военно-стратегических исследований министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, главный редактор научного журнала "Сардар" Карлыгаш Нугманова, комментируя недавнюю встречу президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Сооронбайа Жээнбекова в городе Чолпон-Ата.

Нугманова отметила, что готовность к открытой и содержательной беседе выразил также и Президент Кыргызстана, поздравивший Президента Азербайджана со столетием Азербайджанской демократической республики, и подчеркнувший, что следующий официальный визит главы Азербайджанского государства в Кыргызстан станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что третьего сентября в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошел VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам казахстанского ученого, для горожан и в целом для Кыргызстана – это событие весьма эпохальное, так как на саммит приехали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в качестве почетного гостя.

«Очередной Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который рассматривается в качестве масштабной площадки для обсуждения важнейших вопросов международной повестки, сыграл колоссальную роль для тесного взаимодействия стран исламского мира. В отличие от предыдущего Саммита, который состоялся в 2012 году в Бишкеке, последний Саммит отличился в весовой категории, поскольку в нем приняли личное участие лидеры многих тюркоязычных государств. Примечательно, что на саммите был сделан акцент на расширение диверсификации экономик, транспортных коридоров, на улучшение инвестиционного климата и развитие экономических связей между странами-участницами.

Сегодня мир стал иным. В 21 веке центр развития смещается в Азию – самый большой континент мира, где проживает 2/3 населения планеты и сосредоточены огромные ресурсы. Мощный рывок развивающихся экономик Азии обозначил новую реальность в глобальных процессах. Поэтому важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям тюркоязычных государств, а именно между Кыргызстаном, Казахстаном, Азербайджаном, Турцией с учетом этого процесса», - отметила Нугманова.

По ее мнению, актуальной представляется, то, что Саммит в Чолпон-Ате прошел в преддверии первого пятилетнего юбилея масштабной стратегической инициативы «Один пояс – один путь».

«Эта инициатива ставшая прообразом новой восточной модели глобализации объединяет уже более 200 государств мира, порядка 4,4 миллиарда человек или почти 53 процента мирового населения. Я подчеркиваю этот факт, поскольку Казахстан является близким соседом Китая и будучи первой страной, расположенной на маршруте «Одного пояса - одного пути». На мой взгляд, важнейшую роль в экономическом и политическом развитии Центральной Азии и в ситуации с безопасностью в регионе будут играть соседи с востока, юга и юго-запада. В ближайшие десять лет будущее Центральной Азии будут определять тенденции, которые можно увидеть уже сейчас. Сегодня, когда эксперты подытоживают пятилетие развития Экономического пояса Шелкового пути, хочется отметить, чтобы эта дальновидная идея проработала на благо Киргизии, Казахстана, Азербайджана и Турции, стран, входящих в Совет сотрудничества тюркоязычных государств», - заявила профессор.

По оценкам Нугмановой, для активизации сотрудничества между странами, входящими в ССТГ целесообразно делать акцент на тренинговых, консультационных и вспомогательных миссиях в рамках собственной версии стратегии сотрудничества тюркоязячных государств.

«Полагаю, что подобное долгосрочное партнерство откроет для стран широкие перспективы в деле реализации новых проектов, направленных на политическую стабильность и экономическое процветание членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Учитывая последствия экономического кризиса, актуально разработать антикризисный план для членов ССТГ, проект которого можно активно обсуждать на полях этих государств.

Думаю, наступило время концептуального подхода к активизации Тюркской академии и Фонда поддержки тюркской культуры.

При сегодняшней геополитической турбулентности Совету сотрудничества необходимо обсуждать не только вопросы культурного, научного и гуманитарного сотрудничества между странами-участниками организации, но и сфокусироваться на вопросах международной кибербезопасности, противодействии террористической угрозе, сотрудничестве в сфере высоких технологий», - подытожила казахстанский политик, отметив важность углубления связей между странами – участницами единого тюркского мира.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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