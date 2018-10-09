Михаил Нейжмаков: Кризис власти в Армении подвел страну к гражданской войне

БАКУ /Trend/ - С приходом к власти в Армении нового руководства никаких изменений в социально-экономической жизни страны так и не произошло, но на фоне уличных протестов и недовольства в обществе резко обострился внутриполитический кризис.

Как следствие этого большинство экспертов считает, что нынешний кризис власти в Армении фактически подвел страну к гражданской войне, результаты которой могут быть непредсказуемыми.

О том, каким образом политический кризис в Армении препятствует диалогу между Ереваном и Баку, и о внутрипартийных разборках в руководстве этой страны своим мнением поделился ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Что мешает диалогу Баку и Еревана?

По мнению политолога, политический кризис в Армении снова станет препятствием даже для минимальных попыток диалога между Ереваном и Баку.

«В таких условиях риторика и Пашиняна, и его противников в заявлениях по Карабаху, скорее всего, станет более резкой. Что же касается минувшей встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, то она имела символичное значение. И Баку, и Еревану было выгодно хотя бы обозначить готовность к взаимодействию. На мой взгляд, политический кризис в Армении был вызван косвенно встречей двух лидеров в Душанбе, а напрямую - прошедшими в сентябре выборами в Совет старейшин Еревана. Успех блока «Мой шаг» на этих выборах дал Пашиняну больше свободы маневра. Конечно, основная часть политологов прогнозировала победу поддерживаемому премьером блоку. Но именно завышенные ожидания политизированной общественности могли стать для Пашиняна фактором риска, когда не провальный результат, а просто чуть меньший уровень консолидации избирателей вокруг блока «Мой шаг» уже мог бы стать поводом для сомнений, так ли уж велик рейтинг премьера в стране в целом. Видимо, поэтому премьер Армении до этих выборов предпочел не рисковать и не проверять, как его внутриполитические противники интерпретируют его переговоры с Баку. А вот по завершении выборов в Ереване Пашинян мог чувствовать себя чуть свободнее.

С другой стороны, кампания в Ереване, продемонстрировавшая уровень поддержки и иные возможности Пашиняна, могла дополнительно подтолкнуть других политических игроков, представленных в Национальном собрании, к активным действиям. Они решили нанести удар первыми – отсюда экстренное заседание парламента 2 октября и принятие законопроекта, который мог бы затруднить проведение досрочных выборов. Кстати, еще на старте кампании по выборам в Совет старейшин некоторые наблюдатели прочили более уверенный результат «Процветающей Армении» Гагика Царукяна, в итоге получившей лишь около 7 процентов и 5 мест из 65. В итоге данный эпизод мог только усилить тревожность этого политика и представители фракции «Царукян» в Национальном собрании 2 октября поддержали названный законопроект, предложенный Республиканской партией Армении», - сказал Нейжмаков.

Игрок Пашинян…

По оценкам российского аналитика, Никол Пашинян, объявив о возможности своей отставки, взял паузу.

«Это может значить, что он по-прежнему ждет неприятных сюрпризов от парламента, но при этом не готов применить весь арсенал средств давления на депутатов. Возможно, его сдерживают некие внешние договоренности. Конечно, если бы парламент все-таки избрал другого премьера после отставки Пашиняна, последний легко мог бы начать масштабную уличную кампанию против действий парламентариев – мы уже видели, что он может в кратчайшие сроки организовывать массовые акции своих сторонников. Но в таких ситуациях слишком многое зависит от позиции силовиков – возможно, нынешний премьер не хочет, играя ва-банк, слишком повышать цену их лояльности. Хотя от Пашиняна с самого его прихода к власти ждали радикальных шагов и «полицейских разворотов» и во внешней, и во внутренней политике, на самом деле он снова доказал, что является весьма осторожным игроком», - продолжил политолог.

По его словам, первый открытый удар в ходе октябрьского политического кризиса также нанес вовсе не Пашинян.

«Скорее всего, Пашинян сейчас, в том числе, пытается получить дополнительные гарантии от части парламентариев, готовой на компромисс с ним, что в случае его отставки не будет избран новый премьер. Обратим внимание на противоречивые комментарии представителей фракции «Царукян» - намек на возможность сближения с позицией Пашиняна по досрочным выборам со стороны самого Гагика Царукяна («если народ хочет в декабре, значит, и мы хотим»). Нынешние игроки понимают – если досрочные выборы в новый состав Национального собрания пройдут в декабре, они рискуют серьезно утратить свои позиции там. А значит, любые уступки со стороны Пашиняна тоже могут носить лишь временный характер», - сказал Нейжмаков.

(Автор: Матанат Насибова)

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