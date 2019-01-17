Ввод в эксплуатацию завода «SOCAR карбамид» - большой вклад в ненефтяную промышленность Азербайджана - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обозначив в качестве приоритетной задачи экспорт на мировые рынки ненефтяной продукции, принимает важные шаги в этом направлении. В результате экономических реформ и реализуемых проектов эта цель достигается на высоком уровне.

Об этом в четверг сказал Trend член Политического совета ПЕА, главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде также сказал, что начало производства на заводе «SOCAR карбамид», наиболее крупного проекта, реализуемого в ненефтяном секторе, устранит потребность в импорте азотных удобрений.

«Запуск этого завода также сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в стране. Известно, что до последнего времени Азербайджан импортировал азотные удобрения. Ввод в эксплуатацию завода не только полностью удовлетворит потребность внутреннего рынка, но также примерно 70 процентов производимой продукции будет экспортироваться», - добавил Рагимзаде.

Рагимзаде также сказал, что, как подчеркнул глава государства, в строительстве современного завода также принимали участие иностранные партнеры, и это является важным примером международного сотрудничества.

Эксперт сказал, что наращивание усилий по привлечению в Азербайджан иностранных инвестиций остается важной задачей.

«Качество продукции, которая выводится на мировой рынок, соответствует международным стандартам. На примере завода «SOCAR карбамид» наглядно видно, что в стране уделяется особое внимание вложению инвестиций в ненефтяную промышленность, фермерские хозяйства. Проекты, реализуемые в соответствие с «Государственной программой по развитию промышленности в Азербайджане на 2015-2020 годы», и проекты, которые будут реализованы в дальнейшем, будут стимулировать развитие промышленности в предстоящие годы», - отметил Рагимзаде.

По словам эксперта, если учесть, что Азербайджан субсидирует 70 процентов стоимости удобрений, выдаваемых фермерам, это представляет значительную нагрузку для нашего бюджета.

«Теперь, с открытием нового завода снизятся расходы бюджета страны на поставку удобрений за счет госдотаций, и завод станет источником дополнительных экспортных доходов для республики. Самое главное, мы имеем возможность обеспечить наших фермеров самым качественным удобрением за счет внутренних возможностей», - сказал главный редактор газеты.

По его словам, ввод в эксплуатацию завода «SOCAR карбамид», - большой вклад в ненефтяную промышленность.

Рагимзаде также сказал, что на предприятии «SOCAR карбамид» будет создано 500 постоянных рабочих мест, причем большинство работающих здесь сотрудников - граждане Азербайджана, в первую очередь представители молодежи.

По словам Рагимзаде, глава государства во время встречи с коллективом предприятия сказал: «Такие крупные предприятия имеют огромное значение для успешного развития нашей страны. Развитие ненефтяного сектора и впредь будет для нас приоритетом. Как я уже отметил, 9,1-процентный рост в ненефтяной промышленности – очень высокий показатель».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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