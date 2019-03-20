Александр Охрименко: Азербайджану необходимо более тесно сотрудничать и США, и с ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ является позитивным фактом для Азербайджана, так как ОПЕК на сегодня остается главным игроком на мировом рынке нефти, сказал Trend во вторник известный украинский экономист Александр Охрименко.

По его словам, инициатива и участие азербайджанского государства в разработке формата ОПЕК+ являются положительным фактором для страны.

«Пока ОПЕК - основной игрок на мировом рынке нефти, и главную роль там играют Саудовская Аравия и другие арабские страны. Но мир меняется. Если раньше США были главными покупателями нефти, то теперь они становятся главными продавцами энергоресурсов в мире. Фактически США конкурируют с ОПЕК, и не исключено, что в дальнейшем в такой непростой ситуации роль ОПЕК будет снижаться на мировом рынке нефти. Поэтому я бы не исключил даже переформатирования ОПЕК», - сказал Охрименко.

Азербайджану в сложившейся ситуации необходимо развивать более тесные отношения и с США, и с ОПЕК, считает эксперт.

По его мнению, для Азербайджана важно найти свое место на новом рынке нефти, где будут и ОПЕК, и США, и жесткая конкуренция.

Отметим, что 18 марта в Баку состоялось 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и заслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

До заседания Комитета состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии, в рамках которого Азербайджан провел двусторонние встречи с представителями Саудовской Аравии, России и Казахстана.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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