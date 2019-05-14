Рауф Алиев: Цель антиазербайджанских сил - нанести ущерб имиджу страны

14 мая 2019 02:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Растущий международный авторитет Азербайджана нешуточно тревожит антиазербайджанские силы за границей, которые пускают в ход свои грязные кампании.

Об этом сказал Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Рауф Алиев.

По словам депутата, обычно такие кампании проходят накануне важных международных мероприятий спортивного, гуманитарного, культурного и иного характера: "Очередная кампания на этот раз началась в преддверии финальной игры Лиги Европы УЕФА, которая пройдет в Баку 29 сентября. Азербайджану к такому не привыкать. Их целью является нанести ущерб имиджу, авторитету Азербайджана посредством клеветнической кампании. Эти антиазербайджанские силы оперируют субъективными, беспочвенными обвинениями, далекими от реальности”.

Алиев отметил, что во время Евровидения в 2012 году, Первых Европейских игр в 2015 году, Игр исламской солидарности в 2017 году уже организовывались такие грязные кампании против Азербайджана. Однако Азербайджану удалось провести эти международные мероприятия на высоком уровне, доказав всему миру на что он способен: “На эти мероприятия безо всяких затруднений съехались тысячи спортсменов и обычных зрителей, чтобы наблюдать за ходом прекрасно подготовленных соревнований. Все они с удовлетворением убедились в том, что общественный порядок, атмосфера безопасности и стабильности у нас обеспечиваются на высоком уровне, как и организация масштабных мероприятий. Заявление об опасности ночных нападений на туристов абсолютно несостоятельно. В нашей стране царит абсолютная стабильность и безопасность”.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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