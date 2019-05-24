Али Ахмедов: Создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном

24 мая 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В канун Дня Республики с чувством признательности вспоминаются те, кто создал Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР). Азербайджанский народ теснее сплачивается вокруг идей азербайджанства, выражая приверженность государственности.

Об этом в социальной сети написал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Созданная 101 год назад Азербайджанская Демократическая Республика, хотя и просуществовала недолго, традиции АДР хранит ее достойный преемник - Азербайджан, и память об ее славной истории будет жить в сердцах народа вечно, пишет Ахмедов.

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