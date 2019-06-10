Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Формирование мировых цен на нефть зависит от ряда факторов, которые далеко не всегда связаны непосредственно с экономикой. Такое мнение высказал Trend ведущий азербайджанский экономист, профессор Эльшад Мамедов прогнозируя дальнейшие изменения цен на нефть в условиях нынешнего обострения отношений между Ираном и США.

Напомним, что накануне, главный военный советник духовного лидера и руководителя Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что любое столкновение между Ираном и США в Персидском заливе приведет к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель. По мнению представителя Ирана, первый же выстрел в Персидском заливе подтолкнет цены на нефть к росту, превышающему отметку в сто долларов, что обернется против США и Европы, а также их союзников - Японии и Южной Кореи.

США придерживаются противоположного мнения, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC заявлял о том, что обострение отношений США с Ираном не приведет к нарушению поставок нефти на мировой рынок и, соответственно, к росту цен на сырье.

«На данном этапе мировая конъюнктура ценообразования на рынке нефти демонстрирует тренд на понижение, что мы собственно и наблюдаем в течение последних недель», -говорит Мамедов.

В определенной степени факторами для стабилизации цен на нефть являются, во-первых, геополитическая напряженность вокруг Ирана и Венесуэлы. Во-вторых, соглашение в раках формата ОПЕК+. Оно позволило стабилизировать в определенной степени цены на нефть, в противном случае, она торговалась бы сегодня в районе 40 долларов.

В июне ожидается очередное собрание участников соглашения, и если сторонам удастся его продлить, то это положительно отразится на стабилизации цен на нефть. Но тут есть немаловажный факт. Дело в том, что в программе ОПЕК+ участвуют страны, которые заинтересованы в большем предложении своей нефти на рынок для притока валюты. Поэтому договариваться в рамках ОПЕК+ становится все сложнее. Это также нужно принимать во внимание.

«Но даже если соглашение и будет продлено, то существенным фактором в сторону понижения цен на нефть остается наращивание предложения на нефтяном рынке за счет американской сланцевой нефти и увеличения добычи США», - продолжил Мамедов.

По словам эксперта, в условиях, когда американской нефти на мировом рынке становится больше, а США фактически становятся крупнейшим игроком на нефтяном рынке, бесконечно удерживать цены на «черное золото» за счет формата ОПЕК+ представляется крайне затруднительным.

«Учитывая эти нюансы, можно предположить, что понижательные тенденции будут превосходить тренд на стабилизацию и тем более, на рост цен на нефть. С другой стороны, в мире все активнее используют энергоэффективные технологии и развивают альтернативную энергетику, что также поддерживает тренд вниз», – говорит эксперт. Есть еще один момент, который непосредственно связан с формированием нового технологического уклада в мировой экономике - более эффективное использование энергоресурсов.

Поэтому, принимая во внимание все эти важные факторы, необходимо готовиться к низким ценам на нефть. «Полагаю, если не будет какого-то апокалиптического сценария, каких-то глобальных войн, говорить о цене нефти в районе 100 долларов и выше не приходится. Следовательно, всем странам, которые являются производителями и экспортерами нефти нужно в быстром режиме переформатировать свою экономику, осуществить диверсификацию, и готовиться к тому, что за счет высоких цен на нефть удерживать свою экономику больше не получится», - продолжил эксперт.

По оценкам эксперта, Азербайджану, который является частью глобальной экономики, необходимо ускорить процесс диверсификации ненефтяных секторов и продолжать развивать торговлю с теми странами, с которыми уже налажен устойчивый внешнеторговый оборот.

«Необходимо активнее работать на постсоветском пространстве с тем, чтобы налаживать кооперационные связи и готовиться к постнефтяной эре, когда цены на нефть не смогут нивелировать те риски, которые формируются из-за ориентации нашей экономики именно на нефтяную сферу. Азербайджан должен активнее инвестировать в высокотехнологичные сферы и выходить на эквивалентный внешнеторговый обмен с остальными странами», - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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