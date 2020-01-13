Избиение мирного населения в Баку и Сумгайыте - ужасающее нарушение прав человека - Политолог

БАКУ /Trend/ - Провокацией в Сумгайыте армяне пытались получить дополнительную поддержку в реализации территориальных притязаний, связанных с Нагорным Карабахом.

Об этом в понедельник сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу. Он отметил, что есть и другие аспекты этого вопроса - разжигание этнических, территориальных конфликтов на постсоветском пространстве было частью стратегии по разрушению СССР, а самым подходящим орудием для использования в этих целях были армяне.

Мирбашироглу также сообщил, что главным "дирижёром" Сумгайытских событий был Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. По словам политолога, в период Сумгайытских событий Горбачев, находившийся у власти, действовал в соответствии с инструкциями Запада по развалу СССР. Привлечение армян к этому процессу также являлось частью этих наставлений.

"Сумгайытские события были провокацией армянских националистов. А Горбачев взял на себя функции "идеологического отца" сепаратистов. План по реализации Сумгайытских событий был подготовлен в Москве под руководством именно Горбачева. Целью было создать долгосрочный очаг конфликта, выставить азербайджанцев в мире в невыгодном свете, и таким образом, завершить процесс присоединения Нагорного Карабаха к Армении", - сказал Мирбашироглу.

По словам политолога, живущие несбыточными фантазиями о "великой Армении" армяне виновны не только в Сумгайытской трагедии. В разные исторические периоды они совершали массовые убийства мирного населения различных регионов Азербайджана с целью реализации своей подлой политики - создания на исторических территориях Азербайджана армянского государства. В результате поэтапной, обдуманной и запланированной политики геноцида, осуществляемой армянами, погибли сотни тысяч азербайджанцев.

Политолог отметил, что события 20 января - одна из страниц истории тоталитарного террора. По поручению Горбачева в ночь с 19 на 20 января воинские части МО, КГБ и ВВ СССР были введены против мирного безоружного населения Баку и нескольких районов республики.

По словам Мирбашироглу, это ужасное преступление против человечности, в ходе "карательных" мер в отношении мирного населения были грубо нарушены требования международных актов по правам человека.

"Основываясь на факты, доказательства, необходимо широко пропагандировать правду о событиях в Сумгайыте и 20 Января в Баку, а также другие факты кровопролития, совершенного армянами против азербайджанского народа", - подытожил Эльшад Мирбашироглу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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