Непредоставление Азербайджану карт минных полей — очень агрессивный акт — Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - На сегодня непредоставление Азербайджану карт минных полей — основная проблема с выполнением мирных договоренностей. Об этом сказал Trend директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков.

По мнению политолога, это не только грубое нарушение договоренностей, но еще и очень агрессивный акт, поскольку непредоставление этих карт влечет за собой гибель большого количества мирных жителей, которые сейчас пытаются вернуться к своим родным очагам и натыкаются на мины, а также военнослужащих.

Сергей Марков отметил, что практически все армянские офицеры учились по советским уставам, а там строго указано составлять два экземпляра карт минных полей.

«Из них одна карта остается в подразделение, другая — передается вверх по инстанции, и в конечном итоге оказывается в специальном отделе Генерального штаба. Поэтому наверняка все эти карты есть», — сказал политолог.

Марков подчеркнул, что вопрос с передачей карт Азербайджану нужно ставить жестко, и привлекать международные организации.

Он также добавил, что Россия четко выступает за то, чтобы карты минных полей были переданы Азербайджану, тем более, что и российские военнослужащие могут пострадать.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)