Серж Саргсян - главный лавочник Армении

БАКУ /Trend/ - Хозяевами Армении стали лавочники, для которых не существует понятия «общество», сказал в беседе с армянским изданием "Первый информационный" экс-советник президента Армении, независимый эксперт Арбак Хачатрян.

Отвечая на вопрос об участии армян России в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта, эксперт затруднился отметить, как именно армянская община намерена проголосовать.

«Оставившие в Армении свои дома, семьи и прочие проблемы армяне, приехавшие в Россию в надежде найти работу, какое идеологическое решение они могут принять вообще?», – сказал Арбак Хачатрян.

По словам эксперта, главная опасность, на его взгляд, заключается в том, что армянская нация порабощается, становится заложницей денег, и сегодня лавочники стали хозяевами страны, а понятия «общество» для них и вовсе не существует, так как они решают только свои личные вопросы.

«Армения – страна, где нет экономики, где не действуют институты, где принимаются единоличные решения, предпринимаются нелегитимные шаги, что всегда использовалось против Армении», – добавил эксперт.

Он отметил, что такая политика проводится в Армении уже 18 лет.

«И сейчас, если данные лица изменят свое отношение, повернувшись в сторону США, Англии или Европы, это не имеет никакого значения. Неважно, кому ты продаешься, какая разница – продажный человек всегда остается продажным. Вся эта система сегодня занимается грабежом», – добавил он.

С замечанием, что ситуация в Армении так или иначе связана с происходящим в России, Арбак Хачатрян не согласился.

«Если ты сам тряпка, какое значение имеет, в чьих ты руках – Европы, Америки или еще кого? С тобой цивилизованные страны говорят еще жестче, чем те страны, где режим сильнее», – сказал эксперт.

Сегодня каждое сильное государство идет по пути защиты собственных интересов, и Россия поступает точно так же, но вопрос не в том, что происходит, а в том, на какой позиции и в каком положении может оказаться Армения в этом случае.

«Для сегодняшних грабителей самое главное – сохранить свое имущество, я не верю ни единому их слову. Так как сам их образ жизни противоречит их выступлениям по телевизору», – отметил Хачатрян.

Экс-советник президента считает, что Россия неслучайно начала вооружать Азербайджан.

«В регионе всегда налаживают отношения с тем, кто сильнее. А сегодня наши власти больше ценят свои две копейки, нелегитимны и так далее», – добавил он.

Трудно добавить что-то к крику души армянского эксперта. Заявления, подобные этому, звучат в Армении и за её пределами изо дня в день, а власти страны прячут голову в песок и притворяются страусами. На регулярные обвинения такого рода они бы и рады что-то ответить, да вот только рты их забиты песком и голос звучит неуверенно.

Серж Саргсян планирует занять пост премьер-министра и стать главарём преступной шайки, которая правит в стране уже не первый год. Интересно, понравится ли ему место главного лавочника страны?

(Автор: Фикрет Долуханов)

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