Российский аналитический центр о проблемах в ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Проблема пополнения вооруженных сил личным составом остается одним из актуальных вопросов военного строительства в Армении.

Об этом говорится в новой книге российского Центра анализа стратегий и технологий “В ожидании бури: Южный Кавказ”.

В книге отмечается, что демографические трудности страны отражаются на количестве молодых мужчин призывного возраста и для того, чтобы справиться с этой проблемой правительству пришлось ужесточить законодательство, отменив отсрочку от воинской службы по учебе.

“Отсрочка будет предоставляться только в случае, если студент заключает с министерством обороны договор о прохождении военной подготовки в ходе учебы и завершении подготовки после окончания учебного заведения. В итоге после учебы гражданину придется отслужить в армии не два, а уже три года”, - говорится в книге.

При этом, как отмечается, закон подвергается критике: считается, что он будет стимулировать эмиграцию, а вооруженные силы все реже будут пополняться лицами с высшим образованием.

В книге также упоминаются апрельские бои 2016 года, в рамках которых азербайджанская армия освободила стратегические высоты. Авторы книги отмечают, что эти бои продемонстрировали ряд проблем с техническим оснащением вооруженных сил Армении.

“В целом болезненный опыт апрельских боев вынудил руководство страны активизировать техническое переоснащение и модернизацию вооруженных сил”, - отмечается в книге.

В итоге, после апрельских боев Армении пришлось экстренно закупать вооружения в кредит.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.