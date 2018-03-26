В Ереване женщина на автомобиле протаранила памятник

В Ереване женщина на автомобиле въехала в постамент памятника пособнику фашистского режима Гарегину Нжде. Об этом сообщают в понедельник армянские СМИ.

"Около 06:40 автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находилась 31-летняя жительница Еревана Маргарита Асатрян, съехал с проезжей части на газон и врезался в постамент памятника Гарегину Нжде на одноименной площади", - говорится в сообщении армянских СМИ.



В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в медицинский центр "Астхик".



Отметим, что ранее памятник Нжде был расстрелян в Сюникской области Армении.

Напомним, что после разгрома фашистской Германии Гарегин Нжде был арестован, судим и приговорен как военный преступник к 25 годам тюремного заключения.

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