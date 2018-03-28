Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети

БАКУ /Trend/ - Ереван и Зангезур - это действительно исторические азербайджанские земли, как и Самцхе-Джавахети – грузинская земля, пишет грузинское издание «Кавказъ Плюс», комментируя вояж нового посла Армении в Грузии Рубена Садояна по региону Самцхе-Джавахети, во время которого тот позволил себе грубые, совершенно недипломатичные и оскорбительные высказывания относительно исторических фактов, о которых напомнил ранее Президент Азербайджана.

«Земли нынешней Республики Армения входили в состав таких исторических государств, как азербайджанские Иреванское ханство, Нахичеванское ханство, Карабахское ханство. Крайний север нынешней Республики Армения входил сперва в состав единой Грузии, а затем в состав грузинского Картлийского царства. Никаких армянских государств здесь не было в помине», – пишет издание.

Издание напоминает о том, что как в регион Самцхе-Джавахети, так и в Иревань и Зангезур армяне начали массово переселяться несколько веков назад, и со временем начали объявлять эти земли «исконно армянскими», как и культурные памятники, расположенные там.

«Еще позже появились армяне в грузинской Абхазии. А сегодня они, изгнав коренное грузинское население, превратились на данной сепаратисткой территории в крупнейшую этническую группу, превосходящую по численности и абхазов. Получается, армянские националисты в отношении Грузии исповедуют именно агрессивный маразм. И грузинское государство это терпит», - пишет «Кавказъ Плюс».

Грузия, по словам издания, столкнулась с проблемой размещения свыше 300 тысяч беженцев, изгнанных армянами из Абхазии, точно также как столкнулся Азербайджан с проблемой свыше одного миллиона беженцев с оккупированной Арменией территории Карабаха и свыше 200 тысяч азербайджанцев с территорий Армянской ССР, в том числе из тех же Еревана и Зангезура.

«Армения не только не сочувствует грузинским беженцам из Абхазии, она регулярно голосует на Генассамблее ООН против их возвращения в родные дома. Более того, президент Армении Серж Саргсян приглашал представителей сухумского сепаратистского режима и встречался с ними на оккупированных Арменией азербайджанских территориях», – пишет грузинское издание.

«Кавказъ Плюс» напоминает, что армяне, присвоив себе все без исключения грузинские церкви и монастыри на севере Армении, претендуют еще на 465 храмов на территории Грузии, и это при том, что на исконных азербайджанских землях в том же Ереване и Зангезуре армяне варварски стерли с лица земли все памятники азербайджанской культуры.

«Не слишком ли много себе позволяет посол Рубен Садоян, который ведет себя на грузинской территории как «хозяин», и, по сути, провоцирует своими поездками и выступлениями сепаратистские настроения среди проживающих в Грузии армян?» – задаётся вопросом грузинское издание.

Грузинский регион Самцхе-Джавахети давно превратился в камень преткновения между Арменией и Грузией. И только сбалансированная внешняя политика Грузии вкупе с боязнью Армении потерять в лице Грузии страну, через которую у неё сохраняется доступ в Россию, держат «джавакхский вопрос» в тени.

Однако Армения не была бы Арменией, если бы у неё не было территориальных притязаний практически ко всем соседям. Армяне Самцхе-Джавахети любят рассказывать о «политике вытеснения», «древнеармянском происхождении» топонима и требуют предоставления автономии. Все эти настроения пока ещё в определённой степени сдерживаются нежеланием Армении портить отношения с Грузией.

Однако «джавакхский вопрос» никогда полностью не исчезал, и в сознании многих армян и проармянских кругов ассоциируется и тесно переплетается с «карабахским вопросом». Так, недавно на слушаниях в Конгрессе США обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Армении, сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе и – кому бы вы подумали? – армянам Самцхе-Джавахети.

Незнакомому с темой человеку может показаться странным такая постановка вопроса, ведь USAID охватывает каждую из стран Южного Кавказа в отдельности. Самцхе-Джавахети является частью Грузии, и даже не автономным образованием. С чего бы законодательному органу третьей страны рассматривать эту область в отрыве от страны её принадлежности?

Всё дело в том, что Конгресс США в последнее время поражает своей неразборчивостью в плане озвучиваемых там мнений. А некоторые члены Конгресса фактически превратились в эмиссаров иностранных государств, в данном случае – Армении. Разумеется, что призыв к оказанию помощи Самцхе-Джавахети является инициативой не американских конгрессменов, а их спонсоров и вдохновителей. Поднятие подобной темы в Конгрессе США – это попытка Армении и армянской диаспоры заложить руками нечистоплотных конгрессменов фундамент для дальнейшей выгодной армянам позиции Вашингтона.

Получается, что Армения хотя и старается излишне не педалировать «джавакхский вопрос», но всё же не забывает о нём, и постоянно, так или иначе, поддерживает его актуальность. Также в своё время в Армении годами тлел «карабахский вопрос», с тем чтобы при первой же возможности вырваться наружу уже в виде неприкрытого агрессивного сепаратизма.

Для чего Армения постоянно напоминает о «Джавакхе» – вопрос немудрёный, и всерьёз задаться им стоит в первую очередь в Грузии. В Азербайджане же тема Самцхе-Джавахети многим кажется до боли знакомой.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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