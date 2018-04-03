ZDF: Армения потеряла свое будущее

3 апреля 2018 10:52 (UTC+04:00)

Общественное телевидение Германии ZDF транслировало репортаж о тяжелых реалиях в современной Армении. «Геноцид, нагорно-карабахская война – это темы, которые люди связывают с Арменией. Но доминирует повседневная жизнь: коррумпированные политики, полнейшая нищета. Молодежь массово бежит из страны», - говорится в репортаже, пишет "Вестник Кавказа".

Согласно недавно проведенному исследованию почти 2/3 молодых армян думают о том, чтобы покинуть свою страну как минимум на время. Они разочарованы политической, социальной и экономической ситуацией в стране. Согласно официальной статистике, более 30 процентов жителей страны находятся за чертой бедности. Реальные цифры, вероятно, значительно выше», - отмечает ZDF.

«В индексе коррупции Transparency International Армения занимает 107 место – вместе с Эфиопией, Македонией и Вьетнамом. Экономика находится в руках нескольких олигархов: те, кто не является родственником или другом представителей правящей элиты, едва ли имеет шансы на бизнес. К тому же, судебная система в стране считается зависимой – убийственный микс для инвесторов. После каждых выборов раздаются обвинения в фальсификациях. В избирательные списки массово включаются уже умершие люди. Вопрос «Дедушка, если ты специально из-за выборов воскрес – почему не навести хотя бы нас?» - крылатая фраза в Армении».

«Сколько людей уезжают, можно оценить лишь приблизительно: правительство исходит из цифры 30-40 тыс. человек в год. Основная масса уезжает в Россию. После распада СССР Армения потеряла более миллиона жителей в возрасте от 16 до 30 лет (треть населения!) – и тем самым, свое будущее», - отмечает ZDF.

«Возможно, массовый исход даже на руку властям – ведь в лице хорошо образованной молодежи исчезают также и потенциальные революционеры из страны», - говорится в репортаже.

ZDF также называет геостратегическое положение Армении «кошмарным сном» из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном.

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Azernews Newspaper
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