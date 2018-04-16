В Армении завели дело из-за беспорядков в Ереване

16 апреля 2018 18:21 (UTC+04:00)

Уголовное дело по статье "массовые беспорядки" возбудили в Армении после стычки демонстрантов с полицией в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, выступают против выдвижения на пост премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна. В понедельник они пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

"Шестнадцатого апреля участники собрания, продолжая противоправную деятельность, направились к проспекту Баграмяна, попытались прорваться через полицейское оцепление, не выполняли их законное требование", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.

В заявлении отмечается, что было повреждено государственное и частное имущество, применено насилие против полицейских.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "массовые беспорядки" и " организация и проведение собраний с нарушением закона", - отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Azernews Newspaper
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