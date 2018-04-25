Партия "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции в Армении

25 апреля 2018 19:42 (UTC+04:00)

Революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне продолжающихся вторую неделю массовых протестов, передает РИА Новости.

Руководители федерации считают, что парламенту следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа. Первоочередной задачей нового правительства, по их мнению, должно стать снижение напряженности, преодоление политического кризиса, а также обеспечение условий для проведения внеочередных выборов в Национальное собрание.

Фракция "Дашнакцутюн" располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии "Елк", "Блока Царукян" и движения "Дашнакцутюн") 47 голосов.

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