Песков рассказал о переговорах с представителями Армении

Общение представителей Армении, посетивших Москву, было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор [президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном]. Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель Кремля.

"В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте [Армении] 1 мая", - добавил он.

"Я не обладаю никакой информацией, ничего вам ответить не могу", - признался Песков, когда его спросили, кто из российских высокопоставленных чиновников посетил Армению 25 апреля, о чем сообщали армянские СМИ.

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