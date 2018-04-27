Песков рассказал о переговорах с представителями Армении

27 апреля 2018 14:27 (UTC+04:00)

Общение представителей Армении, посетивших Москву, было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор [президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном]. Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель Кремля.

"В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте [Армении] 1 мая", - добавил он.

"Я не обладаю никакой информацией, ничего вам ответить не могу", - признался Песков, когда его спросили, кто из российских высокопоставленных чиновников посетил Армению 25 апреля, о чем сообщали армянские СМИ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Россия 15:26
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Россия 15:23
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 14:35
Замглавы МИД РФ встретился со спецпредставителем Китая по Сирии
Россия 14:22
Россия с 1 мая снимает ограничения на турецкие помидоры
Россия 14:06
Пашинян обещал бойкот выборов в Армении, если премьером не станет "кандидат от народа"
Армения 13:58
Лидер оппозиции заявил о приостановке протестов в Ереване на два дня
Армения 13:54
Россия рассчитывает на скорейшую реализацию соглашений о сотрудничестве с Японией
Россия 12:11
Врио премьера Армении Карапетян отказался от встречи с Пашиняном
Армения 11:29
Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварии
Россия 10:08
Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке - глава Пентагона
В мире 03:25
Пашинян пригласил врио премьера на переговоры
Армения 26 апреля 21:05
ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России
Россия 26 апреля 20:52
Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении
Армения 26 апреля 20:27
В МИД РФ рассказали, когда станет возможен шестисторонний формат по КНДР
Россия 26 апреля 20:18
Россия и Турция приступили к обсуждению второго этапа контракта по С-400
Россия 26 апреля 19:41
Россия надеется на возобновление переговоров между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 26 апреля 18:28
Пашинян: Оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции
Армения 26 апреля 18:03