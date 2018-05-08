Куда приведет дорога, вымощенная "благими намерениями" Пашиняна?

Фикрет Долуханов

Бархатная революция в Армении успешно завершилась. Завершилась она избранием «кандидата от народа» Никола Пашиняна новым премьером страны. Уже, правда, и непонятно, кого следует считать «старым» премьером: то ли ставшего историей Сержа Саргсяна, то ли мутного Карена Карапетяна, ставшего своеобразной заменой первому.

О Саргсяне за последние месяцы было сказано и написано много, нами в том числе. Так много, что и добавить уже вроде бы и нечего. Победа Пашиняна над ним и так достаточно красноречиво говорит обо всём. Армения, которую даже сами граждане в последние годы считали политически инертной страной, за считанные дни встала на ноги, чтобы отложить в дальний ящик уже порядком запылившегося Сержа Саргсяна. Несложно представить, сколь серьёзную неприязнь он вызывал у населения.

Сейчас невозможно вообразить, чтобы на защиту Саргсяна встали бы даже те армяне, которые в своё время его поддерживали. Впрочем, что это мы о нём? О нём в последнее время даже в Армении не говорили. Разговор шёл уже о переходе в оппозицию всей Республиканской партии Армении (РПА), которая понадеялась, что отделается одной лишь отставкой «лидера». Но не тут-то было.

Народ захотел увидеть в кресле премьера Пашиняна, которого ещё несколько лет назад воспринимали как не особо значимого политика, запомнившегося рядом неоднозначных заявлений: высказыванием о необходимости возвращения оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха и отказом участвовать в протестах против конституционных изменений в 2015 году.

В этом плане нынешние протесты в Армении стали действительно уникальными: начавшись с лозунга #RejectSerzh, они постепенно переросли в призывы к РПА (которая известна азербайджанскому читателю в качестве «карабахского клана») отказаться от власти, а завершились требованием назначить Пашиняна премьером. Таким образом, в Армении был осуществлён полный цикл смены власти.

С одной стороны, это наводит на мысли о тщательной подготовке всех этих событий некоей третьей силой, с другой – говорит о том, что Армении действительно было необходимо новое дыхание, которое мог привнести человек, способный переломить ситуацию, пока окончательно не задохнулась сама страна. Последний вариант, кстати, подтверждается поддержкой Пашиняна даже теми, кто не так давно весьма скептически высказывался о нём.

РПА, которая 1 мая атаковала Пашиняна шквалом вопросов и буквально завалила его обвинениями в некомпетентности в надежде доказать народу, что он не так уж и «хорош», как кажется, уже вскоре после заседания парламента поняла, что игра проиграна окончательно и бесповоротно. У партии не осталось механизмов влияния на ситуацию, и через некоторое время РПА заявила, что поддержит «кандидата от народа».

Таким образом, результаты сегодняшнего заседания были известны заранее, и всем хотелось послушать самого Пашиняна. Благо, сказал он сегодня многое, что представляет интерес не только для местной, но и для и зарубежной аудитории. И в соседнем Азербайджане внимательно оценивали его заявления.

Тут стоит сделать небольшое отступление и перенестись из Еревана в Баку. В то время как на центральной площади армянской столицы собирались десятки тысяч людей, чтобы выразить свое желание жить нормально, азербайджанская общественность с достаточно большим интересом наблюдала за бархатной революцией в Армении, пытаясь предугадать, к каким подвижкам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта она может привести, тем более что саму революцию в соседней стране в Баку предсказывали уже не один месяц.

Но почему-то некоторые западные СМИ были искренне удивлены широким освещением армянских событий в азербайджанской прессе. Запад, судя по всему, не в состоянии понять, что смена власти в Ереване не может оставить Баку равнодушным, потому что Серж Саргсян для Азербайджана является персонажем крайне одиозным, и причин на то великое множество. Было бы наивно думать, что новое руководство Армении в одночасье изменит свою позицию по нагорно-карабахскому конфликту, однако сам факт ухода Саргсяна, бравировавшего резнёй в Ходжалы, является крайне положительным событием.

Официальный Баку ожидает от новых властей Армении более гибкой позиции по затянувшемуся конфликту, а армянский народ ожидает от Пашиняна качественных изменений в системе управления страной, устранения олигархических и монополистических механизмов и, вероятно, более чёткой позиции во внешней политике, как, впрочем, Россия и США. Так о чём же Пашинян говорил сегодня?

Он говорил о необходимости развивать сельское хозяйство, о туристическом потенциале, о необходимости разрушить существующую коррумпированную систему и о многом другом. Постепенно речь политика перетекла в политическую плоскость, и он коснулся темы взаимоотношений с Россией. После сказанного нельзя было увидеть в нём того самого Пашиняна, которого в России назвали чуть ли не русофобом и который крайне резко высказывался о решении предыдущих властей страны отказаться от евроинтеграции в пользу укрепления отношений с Россией.

Кстати, даже российские армяне весьма скептически высказывались об инициированных им протестах. Так, известный российский политолог Геворг Мирзаян в своей публикации на РИА представляет все эти события чуть ли не как некую авантюру, а самого Пашиняна – как просто голодного до власти человека, в то время как сотни тысяч соотечественников искренне поддерживают политика. Вот такая неоднозначность.

Однако стоит понимать, что человек, выступавший сегодня перед парламентом Армении, – не тот Пашинян, о котором писали 5 или 10 лет назад, который метался от Тер-Петросяна к оппозиции, а потом чуть ли не к РПА. Сегодня в парламенте выступал человек, который чётко осознаёт, что любые неосторожные заявления могут поставить крест на всём его протестном движении, тем более что в самой России лидер оппозиции Алексей Навальный подлил достаточно масла в огонь, яро выступая в поддержку армянской революции и призывая россиян перенести формат протестов на российские реалии.

Пашинян просто не мог позволить себе выступать с той же агрессивной антироссийской риторикой, что была у него ранее: при всей демонстративной «вежливости» Москвы и дураку понятно, что в Кремле раздражены событиями в Армении и предпочли бы, чтобы ничего подобного не произошло, к тому же банально не доверяют Пашиняну. Таким образом, его риторика была направлена на то, чтобы устранить внешние преграды на пути начатого им же движения: Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ, продолжит укреплять отношения с Россией и выполнять взятые на себя обязательства.

Кульминацией речи Пашиняна, однако, стала тема нагорно-карабахского конфликта. И тут политик озвучил ровно то, что ожидала от него армянская публика. Пашинян фактически выразил поддержку сепаратистскому режиму, сбавив, тем не менее, уровень воинственности: если в апреле 2016 года он запомнился крайне агрессивными антиазербайджанскими комментариями, а не так давно говорил о необходимости увеличить военные расходы, то сегодня его речь была построена вокруг безальтернативности мирных переговоров.

Что же стало с некогда бескомпромиссным Пашиняном? Почему его выступление было столь пресным и даже популистским? А произошло с ним то же, что и с Трампом после избрания президентом США. Государственные интересы превыше всего, и что бы политик ни говорил, будучи кандидатом на ту или иную должность, необходимость говорить (а потом и делать) «нужные» и «правильные» вещи в конечном итоге берет верх. Вся его нынешняя риторика продиктована именно необходимостью удержать протестный электорат, если так можно выразиться, и не "напугать" внутренних и внешних игроков.

Это понятно и в Ереване, и в Москве, которая потому и не доверяет новому премьеру, и в Баку, которому интересны не популистские речи, а конкретные положительные сдвиги в затянувшемся конфликте. И тут решающую роль будет играть не выбор Арменией между Россией и Западом, а взятые Пашиняном обязательства по кардинальным изменениям внутри страны. Важно понимать: значительное улучшение внутри Армении невозможно без решения проблем, существующих на её границах.

Испорченные с Азербайджаном и Турцией отношения, а также похолодание между Грузией и Россией после событий 2008 года поставили Армению в ужасное положение. Как бы ни пытались предыдущие власти отрицать это, без открытия границы с соседями невозможно решить экономические проблемы Армении. Тут всё зависит от того, насколько искренен Пашинян в своём стремлении вытащить Армению из бездны безысходности. Если перед ним и будущим правительством Армении, к формированию которого он и пообещал подготовить страну в качестве "временного" премьера, и вправду будет стоять такая цель, то изменения по наболевшим проблемам неминуемы.

Это и будет отличной лакмусовой бумажкой для бывшего «протеже» Тер-Петросяна, который в своё время, понимая всё вышесказанное, пытался найти выход из положения и пойти на компромиссы.

Сегодня Турция открыла все военные архивы о событиях 1915 года и призвала все заинтересованные стороны совместно провести исследования. Азербайджан, в свою очередь, с самого начала конфликта говорит о желании видеть позицию Еревана более конструктивной. Нужно понимать, что ни по одной из этих проблем простых решений быть не может. Но ведь именно умение принимать непростые решения и находить выход из непростых ситуаций и отличает сильного политика от «проходного».

Пашинян и те, кто придет после него, или проявят себя как сильные политики и примут правильные решения в интересах собственной страны, или же все усилия армянского народа пропадут впустую, и бархатная революция станет красивой историей ни о чём как для самой Армении, так и для региона в целом.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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