В Армении около мэрии Эчмиадзина прозвучали выстрелы

В Армении около мэрии Эчмиадзина вчера вечером прозвучали выстрелы, сообщают в субботу армянские СМИ.
По данным правоохранительных органов, стрельбе предшествовала перепалка с участием нескольких лиц.
На месте происшествия обнаружено несколько гильз калибра 7,62 мм и резиновые дубинки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления правоохранители заинтересовались жителем Еревана 43-летним Роландом А.
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