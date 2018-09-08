Следствие предъявило обвинение бывшему премьеру Армении Абраамяну

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему премьеру Армении Овику Абраамяну. Об этом в субботу в Facebook написал сам Абраамян, при этом не разъяснив, в чем он конкретно обвиняется, передает ТАСС.

"4 сентября меня вызвали в ССС в качестве свидетеля и предъявили обвинение по ложному делу. С меня взяли подписку о невыезде", - написал бывший глава правительства Армении.

Он также добавил, что обвинения в отношении его были предъявлены после того, как он дал интервью местным СМИ, в котором критиковал некоторые действия нынешних властей страны.

"Охота на человека, которая инициирована местными властями, не доведет до добра", - отметил экс-премьер.

ТАСС пока не удалось получить комментарий в пресс-службе ССС по этому делу.

Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. В разные годы он также был спикером парламента и вице-премьером Армении, считался одной из самых влиятельных фигур во время правления в 2008-2018 годах президента Сержа Саргсяна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.