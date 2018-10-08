Вице-спикер: Кроме громких красивых лозунгов и селфи нынешние власти Армении ничего не сделали

Кроме громких красивых лозунгов, демагогии и селфи нынешние власти Армении ничего не сделали. Об этом заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщают в понедельник армянские СМИ.

По его словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости повышения зарплат и пенсий, которые он делал, будучи оппозиционером, нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как обыкновенную демагогию и популизм.

"И то, что он говорил тогда, и то, что делает сейчас – это совершенно разные вещи. Между тем, организует осаду Национального Собрания", - заметил Шармазанов, сравнив ситуацию в Армении с событиями 1993 года.

Напомним, что по проекту госбюджета на 2019 год экономический рост планируется в 4,9 процента, в то время как в 2017 году он превысил 7 процентов. Не ожидается также повышения зарплат и пенсий.

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