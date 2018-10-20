МИД Армении: процесс замены генсека ОДКБ завершится в кратчайшие сроки

Процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова, который обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, завершится в кратчайшие сроки. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС заместитель министра внешнеполитического ведомства Армении Шаварш Кочарян.

"Процесс замены генсека и назначение нового руководителя ОДКБ пройдет в два этапа. Что касается замены генсека ОДКБ, то этот процесс завершится в кратчайшие сроки. Что касается второго этапа, то регламент ОДКБ не предусматривает подобной ситуации. Нужно универсальное решение для того, что впредь в подобных случаях иметь четкий подход", - заявил замглавы МИД Армении.

По словам Кочаряна, "либо страна, которая предложила кандидатуру генсека ОДКБ, выдвинет новую, либо председательство в организации перейдет к другой стране в алфавитном порядке".

26 июля 2018 года Специальная следственная служба Армении предъявила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.