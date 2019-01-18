Суд продлил арест экс-президента Армении

18 января 2019 18:12 (UTC+04:00)

Суд общей юрисдикции Еревана продлил в ходе заседания в пятницу арест бывшего президента Роберта Кочаряна на два месяца. Об этом после заседания сообщил журналистам адвокат экс-главы государства Арам Орбелян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд решил продлить арест бывшего президента на два месяца. Мы, конечно, считаем, что такой подход противоречит законам нашей страны", - заявил Орбелян, добавив, что сторона защиты собирается опротестовать решение.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу.

13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. 15 ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, отправив дело Кочаряна в Апелляционный суд на повторное рассмотрение.

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