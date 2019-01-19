Саркисян сформировал команду министров для Пашиняна

19 января 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении ряда министров, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Так, министром обороны переназначен Давид Тоноян, министром иностранных дел – Зограб Мнацаканян, главой МЧС – Феликс Цолакян.

Араик Арутюнян переназначен министром образования и науки, Арсен Торосян – министром здравоохранения, Артак Зейналян – министром юстиции, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Эрик Григорян – министром охраны природы

Акоп Аршакян переназначен на должности министра транспорта, связи и информационных технологий, Тигран Хачатрян – министра экономического развития и инвестиций, Атом Джанджугазян – министра финансов.

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