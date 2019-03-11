В Армении задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений российскому военнослужащему

11 марта 2019 18:47 (UTC+04:00)

Следственный комитет (СК) Армении задержал 29-летнего жителя Ширакской области республики, который подозревается в нанесении ножевых ранений 22-летнему военнослужащему 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Наира Арутюнян, сообщает Trend.

"По подозрению в нанесении тяжелых ножевых ранений военнослужащему 102-й базы задержан гражданин Армении, житель Ширакской области 1990 года рождения. Он явился с повинной в Следственный комитет", - сообщила Арутюнян.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 8 марта в медицинский центр Гюмри был доставлен гражданин с колюще-режущим ранением в области грудной клетки. Со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что раненый - 22-летний гражданин РФ Раджан Кажимиров, военнослужащий российской военной базы в Гюмри. По словам врачей, раненый не в состоянии давать объяснения.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ДТП на автодороге Ереван-Аштарак: два человека погибли
Армения 02:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 09:36
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствовали решение лидеров Азербайджана и Армении встретиться
Политика 9 марта 16:16
В Армении совершено жестокое нападение на россиянина
В мире 8 марта 17:42
Армения ответственна за подрыв доверия в процессе урегулирования карабахского конфликта - армянский политолог
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 20:02
В Армении на этот раз бастуют водители пассажирских автобусов
Армения 7 марта 12:02
Лента новостей
Домашняя арена и болельщики зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG в Баку – азербайджанский гимнаст
Общество 19:56
Скончался еще один азербайджанец, пострадавший в ДТП в Ставрополе
Происшествия 19:52
Какими именами реже всего называют детей в Азербайджане?
Общество 19:51
Трамп заявил, что не произнес фамилию главы Apple из-за желания сэкономить время
США 19:43
Месячная инфляция в Азербайджане составила 0,6%
Бизнес 19:32
Президент Ильхам Алиев положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта - эксперт
Политика 19:31
Замгоссекретаря США считает высокой вероятность проведения третьего саммита с КНДР
США 19:19
Министр энергетики России посетит Азербайджан
Энергетика 18:35
США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
США 18:30