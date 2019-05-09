МИД России о героизации фашизма в Армении

9 мая 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД России осудил бывшую правящую Республиканскую партию Армении за героизацию фашизма.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в докладе МИД России «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В частности, в документе отмечается, что бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти нацистского преступника Гарегина Нжде, тесно сотрудничавшего с Третьим рейхом.

В докладе также выделяется деятельность известной экстремистской группы «Сасна Црер», которая осенью 2018 года зарегистрировалась в качестве политической партии.

«В основе идеологии "Сасна црер" лежит отказ от признания Республики Армения как "порождения преступного русско-турецкого сговора" (Московский договор 1921 года) и борьба за "создание нового государства". Заявленными целями партии являются "создание новой Армении", включая как сегодняшнюю территорию страны, так и Нагорный Карабах, а также объединение проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. В программных установках партии акцентируется задача восстановления прав, якобы «попранных российским колониализмом», и возвращения "армянского правомочия на Нахичевань и на запад от реки Ахурян". В июле 2016 г. сторонники этой партии осуществили вооруженный захват здания полка ППС в Ереване, в ходе которого погибли двое полицейских. На парламентских выборах в декабре 2018 года партия получила 1,82 процента голосов», - говорится в докладе.

Как отмечается, в Армении зафиксированы случаи проявления расизма и ксенофобии, а также периодически отмечаются случаи неприязненного отношения со стороны армянского населения к приезжим из Ирана и Индии.

«В конце 2018 года защитник прав человека РА А. Татоян заявил об участившихся случаях использования Интернета для распространения в Армении ксенофобских настроений, мотивировав это обострением внутриполитической ситуации в стране в преддверии парламентских выборов», - говорится в докладе.

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