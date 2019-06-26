Власти Армении хотят вернуть президентскую форму правления

26 июня 2019 10:36 (UTC+04:00)

Власти Армении после утверждения Ваге Григоряна на должности главы Конституционного суда намерены осуществить конституционные реформы, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Об этом пишет газета «Жаманак», ссылаясь на собственные источники. «Их цель – возвращение к президентской форме правления.

Премьер-министр Никол Пашинян уверен, что в условиях отсутствия серьезной конкуренции его очень легко изберут президентом», - отмечает издание.

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